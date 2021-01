Standset af politiet: Råbte til fanger udefra

Tre mænd mellem 23- og 27 år, heriblandt en fra Farum, er siget for at have haft ulovlig kontakt med fanger i Helsingør Arrest. Det skriver politiet på døgnrapporten. De tre stod onsdag aften omkring klokken 22.15 og råbte til fangerne og blev kort efter stoppet af en patrulje. De to andre er fra Ballerup og København.