Danhaus skal opføre Staldhusenes 42 boliger og fælleshus.

Send til din ven. X Artiklen: Staldhusene er næste byggeprojekt i Sydlejren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Staldhusene er næste byggeprojekt i Sydlejren

Furesø - 08. juli 2020 kl. 20:39 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Filmhusene banede vejen. Så kom Mageløse. Og snart står Hangarhusene klar til indflytning.

Forude venter yderligere byudvikling af Sydlejren på Flyvestation Værløse.

Et af de andre byggefelter er solgt til bofællesskabet Staldhusene med 42 boliger og et fælleshus. Projektet forventes at stå færdigt i foråret 2022. Over 50 procent af boligerne er solgt.

Det bliver byggefirmaet Danhaus fra Esbjerg, som skal bygge Staldhusene for NREP. Danhaus har specialiseret sig i at bygge energivenlige bofællesskaber, herunder bofællesskabet Mageløse.

Som den første nordiske ejendomsinvestor blev NREP sidste år medlem af RE100, som er en global sammenslutning af virksomheder, der ønsker at gå forrest i den grønne omstilling. Med medlemskabet har NREP forpligtet sig til, at alle de ejendomme, virksomheden ejer, får 100 procent af deres elektricitet fra grønne energikilder.

- Vi er opsatte på at gå forrest i den grønne omstilling, og derfor er vi glade for at finansiere Staldhusene. Her er vi med til at fremme det bæredygtige og CO2-neutrale byggeri, som blandt andet bliver understøttet af solceller på taget af bofællesskabets 290 kvm store fælleshus og af muligheden for at få solceller på taget af sin bolig, fortæller senior development manager i NREP, Lars Bock.

Danhaus har siden 2011 bygget bofællesskaber og bygger desuden cirka 350 huse i ind- og udland hvert år. I de seneste 42 år er det blevet til over 10.000 huse.

- Danhaus er bygget på en grøn tankegang - både med hensyn til energiforbruget i de huse, vi bygger, og med den omtanke, vi udviser for det omgivne samfund. Siden begyndelsen har vi haft fokus på bæredygtigt byggeri og bygger kun huse i miljøvenlige materialer med et lavt energiforbrug, fortæller administrerende direktør for Danhaus, Johannes Schmith.

Alle husenes elementer bliver produceret på Danhaus' fabrik i Esbjerg. Danhaus bruger altid træelementer i husene, fordi det giver et særligt godt indeklima. Danhaus sørger desuden for håndtering af de ønsker, som kommende beboere måtte have til deres nye bolig. På nuværende tidspunkt er 23 ud af de 42 huse solgte.

Vandkunsten har tegnet bofællesskabet, som kan rumme mange forskellige familietyper i husene, der bliver fra 60 til 130 kvm. Nordiq Group varetager bygherrerådgivningen.