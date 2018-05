Send til din ven. X Artiklen: Sprogmusklerne blev luftet i Kumbelhaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sprogmusklerne blev luftet i Kumbelhaven

Furesø - 07. maj 2018 kl. 18:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sprog er sjovt og sprog skal leges. Sådan lød mantraet, da Furesø Bibliotek og 70 andre biblioteker landet over bød ca. 10.000 børn ind til den årlige Sprogfitnessdag.

Der blev fart over feltet da børnehave-, FFO- og 0.klassesbørn boltrede sig med sproglege i parker og på plæner landet over. Legene er udviklet af pædagoguddannelsen på UCN Nordjylland i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne og har nogle ambitiøse formål.

- De skal nemlig både understøtte kropslige læringsstile og barnets sproglige udvikling, samtidig med at de stimulerer børnenes sociale færdigheder og samarbejdsevner. Det vigtigste er dog, at legene slet og ret er sjove - både for voksne og børn, fortæller bibliotekar Helene Uhre Pedersen.

Det er anden gang børnebiblioteket i Furesø »leger« med. I Kumbelhaven prøvede 80 børn kræfter med legene: Ordet er giftigt, Billedjagt, Rimmakker og Sørøversumpen.

- Sidstnævnte var den mest populære blandt børnene nok mest fordi skatten var en chokoladeguldmønt til hvert barn, fortæller Helene Uhre Pedersen.

Bibliotekerne har en markant rolle som formidlere af litteratur, kultur og viden. Derfor har man en stor interesse i, at alle klædes så godt som muligt på til at begå sig med sproget og i at give børnene nogle positive oplevelser med at bruge og lege med sproget.

- Bibliotekerne er i mine øjne forpligtet til ikke kun at hjælpe børnene på vej til et bedre sprog. Jeg synes også, at vi skal dele ud af den kærlighed, vi selv har til sproget og vise, at det er sjovt at lege med og bruge sproget , siger børnebibliotekar Vibeke Storch og fortsætter:

- Her kan et arrangement som Sprogfitness være med til at plante nogle frø og give de alleryngste mod på mere - og appetit på at lære.