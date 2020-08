Sprogindsats starter i vuggestuen

Furesø Kommune vil sprogvurdere alle toårige børn i kommunen frem for halvdelen af de treårige. Det har Udvalg for dagtilbud og familier netop besluttet. Forskning viser nemlig, at barnets sprog som toårig har betydning for barnets læsefærdigheder i 6. klasse.

- Sproget er nøglen til at kunne give udtryk for sine ønsker og behov. I dag ved vi, at nogle børn med sproglige udfordringer ikke bliver hjulpet, fordi de er gode til at kompensere for et ikke alderssvarende sprog på anden vis. Nu sætter vi ind med en tidligere sammenhængende indsats, som alle børn vil få glæde af. Samtidig anvender vi en metode, hvor pædagogerne vil bruge mindre tid på registrering end den nuværende, hvor kun halvdelen af de 3-årige sprogvurderes, siger Bettina Ugelvig Møller (S), formand for Udvalg for dagtilbud og familier, som har besluttet at rykke sprogvurderingen i Furesø fra 3 år til 2 år. Og alle børn skal sprogvurderes i stedet for halvdelen.