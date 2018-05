Sprøde toner skal lokke flere til

I onsdags bød Aktivitetscentret Skovgården på en jazzfest i gården. Copenhagen Swing Brothers og The Spirit of New Orleands srøgede for den gode stemning i det strålende solskin. Jazzfesten er et nyt tiltag for at få endnu flere pensionister til at benytte Skovgårdens mange tilbud. »Der kommer cirka 800 på vores aktivitetshold og derudover kommer der 200 herned, så vi har fat i godt 1000 pensionister, men der er plads til endnu flere, siger centerleder Merete Harrig, som ser aktivitetscentret som en mulighed for et godt seniorliv. »Det handler meget om netvær og gode oplevelser som senior, siger centerlederen.