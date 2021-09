Spørgsmål i valgkampen: Folkeskolen

Hvilken form for skole kan Furesøs skolebørn se frem til? De lokale byrådskandidater giver noget af svaret. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Furesø - 07. september 2021 kl. 09:40 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Folkeskolen er et samlingspunkt i vores lokalsamfund, men samtidig er det også grobund for stærke meninger og uenighed, da vi allesammen har en idé om det at undervise.

Frederiksborg Amts Avis sætter fokus på Folkeskolen med nogle spørgsmål til partierne, der stiller op til kommunalvalget i Furesø.

Det første spørgsmål stilles på baggrund af Dansk Lærerforenings opgørelse af andelen af ikke-læreruddannede ansat i en lærerstilling. På landsplan var tallet i 2019, 18.1 procent. i Furesø nåede tallet op på 21,21 procent. Furesø Kommune er ikke enig i denne opgørelsesmetode. Furesø Kommune har gjort tallet op til 8,7 procent fastansatte ikke læreruddannede. Under alle omstændigheder er tendensen den samme. Folkeskolen får vanskeligere og vanskeligere ved at tiltrække læreruddannet personale.

Hvordan vil partierne i Furesø Byråd sikre kvaliteten i undervisningen? Skal procentdelen af læreruddannede undervisere i vejret og i givet fald hvordan?

Socialdemokratiets Bettina Ugelvig Møller ser ikke noget problem i folk med andre uddannelser underviser.

- I Furesø kommune er mere end 90 pct. af underviserne i folkeskolerne udannet lærere, inklusiv merituddannede. Det giver rum til, at undervisere med en akademisk eller en håndværksmæssig uddannelse også kan bidrage til og styrke fagligheden på vores skoler. Så nej, den skal ikke nødvendigvis højere op, men vi skal naturligvis være opmærksomme på de lokale forskelle, der måtte være, lyder det fra Bettina Ugelvig Møller.

Den konservative byrådskandidat Rikke Blak-Kristiansen ser rum til forbedring.

- Vi har i Furesø nogle af Danmarks bedste skoler. Det skyldes ikke mindst de dygtige lærere. Dog har vi en høj andel af ikke læreruddannede ansatte. Vi skal blive bedre til at tiltrække de dygtige lærere, men det er ikke altid dårligt, at have ansatte, der kommer fra f.eks. stillinger i det private erhvervsliv. Det kan også være en fordel. Vi skal blot sørge for, at de er pædagogisk opkvalificeret og bliver efteruddannet, så eleverne stadig modtager den bedst mulige undervisning, siger Rikke Blak-Kristiansen

Det Radikale Venstre fokuserer på, hvordan man tiltrækker de dygtige lærere.

- Vi ser gerne mange flere uddannede lærere/meritlærere i Furesøs skoler. Det er ingen hemmelighed, at der er stor efterspørgsel efter gode lærerkræfter, og at vi på landsplan har et rekrutteringsproblem og derfor bla. skal sikre en mere attraktiv uddannelse. Lokalt skal vi sikre gode arbejdsvilkår og et godt fagligt miljø med tid til planlægning, samarbejde og evaluering omkring de enkelte klasser og elever. Trainee-erfaringer og praktikophold i Furesø skal føre til, at de nyuddannede lærere drages mod Furesø efter endt uddannelse, lyder det fra Tine Hessner.

Venstre ser faguddannede som en forudsætning, hvis byrådets målsætninger om at folkeskolerne skal være blandt de 10 bedste procent i landet.

- En forudsætning for at nå dette mål er faguddannede lærere og pædagoger. Vi har dog også mange merit-uddannede lærere og dette fungerer godt på mange af vores skoler forudsat de har den rigtige pædagogiske træning. I Venstre er vi åbne for at bringe alle værktøjer i spil for at sikre den bedste folkeskole. Det gælder både flere ressourcer i indskolingen, to-lærer ordningerne, inddragelse af foreninger og virksomheder eller andre gode ideer, som kan sikre en god og lærerig skolegang for vores børn, Jesper Larsen.

Enhedslistens kandidat Rigmor Jark ser en stærk folkeskole som afgørende for vores velfærd, velstand og demokrati.

- Lærerarbejdet er givende og tilfredsstillende, når rammerne for arbejdet understøtter den gode undervisning. Arbejdsforholdene er helt afgørende for at rekruttere og fastholde uddannede lærere. Hvis rammerne forhindrer lærerne i at udføre et tilfredsstillende arbejde - sådan som vi har set det med lov 409 og folkeskolereformen 2013 - forlader lærerne folkeskolen, siger Rigmor Jark.

Liberal Alliances byrådsmedlem Søren Broneé Broner ser ikke et problem.

- Nej, det er ikke nødvendigvis et problem, at blive undervist af en lærer, som ikke har gået på seminarium, det kunne være en universitetsuddannet eller en faglig specialist, som tilmed er knalddygtig til at lære og motivere eleverne. Fordi man har gået på seminarium, bliver man ikke nødvendigvis god til at lære fra sig, siger Søren Broneé Broner.

Vil sætte skolerne fri

Det næste spørgsmål lyder:

Flere partier på Christiansborg varsler et opgør med Folkeskolereformen fra 2013. Især timetallet og muligheden for tolærertimer står centralt debatten. Er det vejen frem at sætte elevernes timeantal ned og konvertere dem til tolærertimer?

Her har kandidaterne svaret mere frit. Fx. er Nye Borgerliges Søren Højbjerg meget klar i spyttet.

- Folkeskolereformen fra 2013 har været en skuffelse med fald i fagligheden. Nye Borgerlige vil en anden vej. Fagligheden skal styrkes, og skolerne skal være frie. Pengene skal følge det enkelte barn - stadig betalt over skatten. På den måde kan forældrene frit vælge den skole, der passer bedst til deres barn. Og så skal politikerne og forvaltningen ikke længere detailstyre folkeskolen. I Nye Borgerlige har vi tillid til, at de dygtige lærere og ledere på de enkelte skoler selv kan tilrettelægge undervisningen i samarbejde med de engagerede forældre - til gavn for børnene. Alle skoler skal dog selvfølgelig være funderede i danske værdier om demokrati, ligeværd og ligestilling. lyder det fra Søren Højbjerg. De borgerlige partier på dette punkt nogenlunde på linje.

- Vi Konservative, har fra starten været imod skolereformen. Vi skal ikke have en heldagsskole. Vi vil gerne skære ned i elevernes timetal, hvis det samtidig kunne betyde flere tolærertimer. Det gør, at man bedre kan holddele, således, at der kommer mere fokus på både de svageste, men bestemt også de stærke elever. Vi mener, vi på den måde kan løfte den generelle faglighed og trivsel i skolerne. Vi konservative mener, at skolerne skal sættes mere fri. Skolerne skal ikke styres centralt. Vi skal give lærerne og ledelsen mulighed for at skabe den skole, der er bedst for lige præcis deres elever. Vi skal stole på, at de professionelle har kompetencerne til at udføre deres hverv på bedste vis, siger Rikke Blak-Kristiansen

- Folkeskolereformen fra 2013 er en politisk totalskade. Danske eleverne lærer mindre nu end hvad de gjorde før, så timetal og tolærerordninger gør det ikke. Der er brug for en genopbygning, hvor der kommer fokus på at give eleven dannelse og kundskaber. Den enkelte folkeskole skal kunne råde over egne penge, flere belutninger skal træffes lokalt, og forældrenes medbestemmelse skal styrkes markant, siger Søren Broneé Broner, Liberal Alliance.

Det Radikale Venstre er med på vognen.

- Vejen til kvalitet i undervisningen går gennem kompetente, frisatte lærere. Vi ved, at en hverdag med reel mulighed for at møde eleverne i øjenhøjde, med nærvær og med faglighed giver bonus. Både på elevernes trivsel og deres læring. Man skal ikke være så bange for at sætte lærerne fri, give metodefrihed og stole på deres fagprofessionalisme - tværtimod. Samtidig ønsker Radikale Venstre, at vi gør tests valgfri. Lærerene kan selv vurdere, hvornår og hvilke tests der bidrager til bedre læring, samt hvilke børn der har gavn af tests, siger Tine Hessner.

Samme toner lyder fra Alternativets Allon Hein Sørensen.

- Hos Alternativet har vi en vision om at sætte skolerne i Furesø mere fri, så den enkelte skole får større frihed til selv at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale ønsker og behov. Vi ønsker også et opgør med den overdrevne målstyring, den konstante testning af eleverne og den stadig stigende præstationskultur, der påvirker børn og unges mentale sundhed negativt. I stedet ønsker vi en ny evalueringskultur, med mindre fokus på karakterer og tests, men mere fokus på individuel feedback og personlig udvikling, således at trivslen forbedres blandt eleverne, og stress reduceres. For at sikre den bedste styring af skolerne ønsker vi også en bredere sammensat skolebestyrelse bestående af både skoleledelsen, lærerrepræsentanter, pædagogrepræsentanter, elevrådsformanden, forældrerepræsentanter, kommunens forvaltning og eventuelt også andre repræsentanter fra lokalsamfundet, som har noget brugbart og værdifuldt at byde ind med, lyder det fra Allon Hein Sørensen

Socialdemokratiet i Furesø vil også gerne sætte timetallet ned.

- I Furesø har vi hver gang, at muligheden har budt sig, reguleret elevernes timetal nedad for at samle og styrke ressourcerne på færre timer. Vi har desuden fokus på at styrke særligt indskolingen med en god kombination af flere lærere og pædagoger, så de yngste elever bliver sluset godt ind i skolelivet og får de bedste forudsætninger for at vokse sig til rette og blive gode til at gå skole sammen med deres kammerater. siger Bettina Ugelvig Møller.