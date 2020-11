Spildevandsplanen skal sætte retningen for håndtering af alle slags vand de kommende 30 år. Udvalgsformand Lene MUnch-Petersen (S) har allerede sat gang i projektet med en udvidelse af Fredtoftebassinet, hvilket skulle sætte en stopper for udløbene ved Doktorens Bugt. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Spildevandsplan skal sætte retningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spildevandsplan skal sætte retningen

Furesø - 14. november 2020 kl. 12:09 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Fortidens synder. Den stigende regnmængde. Det stigende antal borgere. Der er for alvor pres på kloaksystemet og dermed også på områdets søer og vandløb.

En ny spildevandsplan for de næste 30 år skal sætte retningen for håndteringen af problemerne.

- Spildevandsplanen er en uhyre vigtig plan, der handler om de næste 30 års regulering og håndtering af vores spildevand og regnvand - som vi ved, der vil falde mere af. Renovering af eksisterende afløbssystemer er ligeledes en vigtig del af planen, siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) og fortsætter:

- Vi ser på mange forskellige indsatser for at minimere risikoen for utilsigtede oversvømmelser eller overløb, hvor spildevand for eksempel ender i vores skønne søer. Vi ser på større afløbssystem, separation af regn- og spildevand samt lokal håndtering af regnvandet ved nedsivning. Målet er at få sat en stopper for spildevandets påvirkning af grundvand, badevand, vandløb, søer og andre naturområder.

- I den kommende spildevandsplan har vi derfor et skarpt fokus på renovering, håndtering og regulering, forklarer Lene Munch-Petersen.

Opdateres hvert fjerde år

30 år er lang tid og der kan løbende ske ting, som ændrer forudsætningen for spildevandsplanen. Det er der taget højde for.

- Trods det at vi altså lægger planer for en periode på 30 år, vil der ske løbende opfølgning. Spildevandsplanen vil således blive vurderet hvert 4. år i forhold til de aktuelle forhold og teknologien. Data om overløb vil blive opdateret og de vil blive offentligt tilgængelige - på den måde har alle interesserede mulighed for at følge udviklingen, fortæller Lene Munch-Petersen.

Selve planen deler Furesø Kommune ind i ti delområder, hvor der vil blive lavet planer indenfor de næste 8-10 år for den mest hensigtsmæssige behandling af regn- og spildevand. Hver delområdeplan vil blive sendt i høring og blive et tillæg til spildevandsplanen.

- Vi har nu i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling haft en første behandling af det endelige udkast til spildevandsplan på baggrund af blandt andet de syv høringssvar, som vi med stor interesse har læst og inkluderet i vores politiske arbejde, siger Lene Munch-Petersen.

Enkelte elementer er der allerede sat gang i.

- Vi har allerede taget fat på reduktion af overløbene til Farum Sø med en beslutning om at udvide bassinet ved Fredtofteparken. Vi har besluttet at igangsætte en kampagne i hele kommunen i 2021 for øget nedsivning af regnvand på egen grund for at reducere vandet i spildevandssystemet. Et tiltag som kan reducere behovet for separatkloakering i boligområderne, som kan være en økonomisk stor byrde for boligejerne, forklarer Lene Munch-Petersen.

Spildevandsplanen forventes vedtaget af Furesø Byråde indenfor de næste par måneder.