Spejdernes Genbrug genåbner

På grund af de lempede restriktioner genåbner Spejdernes Genbrug. Det bliver med corona-vagter og udvidet åbningstid

Furesø - 08. april 2021 kl. 14:36

Spejdernes Genbrug plejer hver måned at opleve et stort rykind til salget af genbrugsvarer, men ligesom resten af samfundet har hallen i Farum længe været lukket ned. Det vil sikkert glæde mange at høre, at stedet genåbner lørdag den 10. april, hvor det er muligt at komme forbi mellem kl.10-14.

Det er en time mere end normalt, da der ikke kan være så mange besøgende som normalt på grund af restriktionerne. Så længe der er de begrænsninger, vil Spejdernes Genbrug have udvidet åbningstid. Normalt er der åbent første lørdag i måneden, men på grund af påsken og de lempede restriktioner fra den 6. april er åbningsdagen undtagelsesvist flyttet.

"Vi har absolut fuld fokus på sikkerhed og tryghed, og der vil være afspritnings muligheder rundt omkring i hallen, ligesom det vil være et krav, at man bærer mundbind. Trappegelænder og håndtag bliver løbende afsprittet, og der vil være helt styr på, hvor mange personer, der er inde i hallen," siger pressetalsmand for Spejdernes Genbrug, Søren Ohlsen, i en pressemeddelelse.

Corona-vagter På hver etage vil der være 'corona-vagter', der sørger for, at der ikke er for mange mennesker samlet. Der tillades maksimalt, at der er 175 kunder i hallen af gangen, og der er løbende optælling på dem, der går ind og ud.

Det populære afleveringssted, Huset, på Genbrugspladsen i Farum er fortsat lukket. Det skyldes mangel på ressourcer, men det er fortsat muligt at aflevere diverse varer i Hallen. Her er der åbent hver onsdag fra 16.00 til 18.00 og søndag fra 15.00 til 18.00.

Der er 200 frivillige tilknyttet Spejdernes Genbrug, og overskuddet deles mellem spejdergrupperne i kommunen. Derudover gives der donationer til diverse sociale formål, der primært "rimer på børn og unge", skriver Spejdernes Genbrug.

