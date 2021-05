Sådan så det ud før corona-pandemien, når Spejdernes Genbrug holdt åbent. Foto: Louise Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Spejdernes Genbrug er blevet et hit hos filmselskaber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spejdernes Genbrug er blevet et hit hos filmselskaber

Spejdernes Genbrug udlejer nogle af tingene til film-og tv-selskaber, før de bliver solgt

Furesø - 01. maj 2021 kl. 09:34 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Når du afleverer dine aflagte ting til Spejdernes Genbrug, er der samtidig en lille chance for, at de kan ende i en film, reklame eller et tv-program. I løbet af de seneste 15 år har Spejdernes Genbrug nemlig haft aftaler med flere film-og produktionsselskaber, der kan leje genbrugstingene. Og særligt under coronanedlukningen har det givet en tiltrængt merindtægt, da de sædvanlige salgsdage den første lørdag i måneden har været lukket ned.

Det fortæller Marianne Zaki Norby, der er frivillig og som står for kontakten til regissørerne.

"Det er noget, som stille og roligt er vokset. Vi kan godt lide idéen om, at vi først lejer tingene ud, og så sælger dem bagefter. Det er da sjovt. Det har samtidig givet en ekstra indtægt under corona, hvor vi har haft lukket," siger hun.

Ringede til filmproduktion Udlejningen startede tilbage i 2006, hvor Marianne Zaki Norby fik idéen til, at Spejdernes Genbrug kunne være med i DR-programmet Genbrugsguld.

"Jeg tænkte, det er lige sådan nogle som os, de kan bruge, så jeg ringede ud til filmproduktionen. Så kom de med et kæmpe filmhold, og der startede regissørerne med at få øje på os," siger hun.

Spejdernes Genbrug har blandt andet leveret genbrugsting til programmer som Stormester og Krejlerkongen. Hun kan dog ikke fortælle, hvilke film, de har udlånt ting til, ud over, at der er flere danske Netflix-film i blandt.

Hverdagsting Det som de ofte efterspørger er hverdagsting, som skal repræsentere en bestemt tid. For produtionsfolkene kan ikke bare gå ud og købe ting, der ligner noget fra for eksempel 1980'erne.

"Det er ting til et almindeligt hjem. Vi har for eksempel udlejet en brugt haveslange og nogle rustne haveredskaber. Eller det kan være, at ungerne i en film skal have en præmiesamling på væggen. Helt almindeligt indbo, det er det, vi kan," siger Marianne Zak Norby.

Derfor er det også sjovt for de frivillige, når de ser tingene på film eller tv. "Jeg så på et tidspunkt noget specielt julepynt i en film, så bliver jeg glad. Jeg kan godt lide, at tingene kommer ud i omløb," siger hun.