Se billedserie Spejdernes Genbrug er blevet indrettet, så både kunder og frivillige kan føle sig sikre. Privatfoto

Spejdernes Genbrug åbner igen: Det bliver lidt atypisk

Alt er gjort klar for at beskytte kunder og frivillige, når genbrugsbutikken Spejdernes Genbrug i Farum genåbner. "Forståelsen har været fantastisk," siger pressetalsmanden

Furesø - 19. marts 2021 kl. 14:13 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Normalt bliver er Havremarken godt proppet foran Spejdernes Genbrug i Farum. Men sådan bliver det ikke, når det traditionsrige genbrugssalg åbner igen efter nedlukning 2.0.

"Det bliver lidt atypisk. Vi har jo gjort alt for at gøre det til et mantra, at det er den første lørdag i måneden. Men vi kommer ind over noget påske, og vi har haft travlt med at hænge plastik op og så videre," siger pressetalsmand Søren Ohlsen til Furesø Avis.

Den store genåbningsdag bliver en lørdag - men den 10. april klokken 10-14.

"Alt er gjort klar for at beskytte kunder og vores frivillige. Vi tager det ret seriøst," siger han og fortæller, at den traditionsrige kø foran Spejdernes Genbrug i stedet for at skulle løbe hurtigst simpelthen får et nummer stukket i hånden.

For der bliver restriktioner i form af eksempelvis max 175 mennesker ad gangen inden bygningen, og der vil også være opsyn på, at alle gebærder sig på coronasikker vis og ikke eksempelvis allesammen er på den samme etage.

Under nedlukningen har der været lidt salg via Facebook for at holde hjulene lidt i gang, fortæller Søren Ohlsen, men at det ikke har været i nærheden af at måle sig med den normale indtjening.

"Vi er selvfølgelig glade for, at vi ikke har lønudgifter under alt det her, men der har været nogle udgifter til eksempelvis opvarminig og forsikring," siger Søren Ohlsen.

Åbner for indlevering Genåbningen betyder også, at Spejdernes Genbrug nu igen kommer til at tage varer ind. Det bliver henholdsvis den 24.3 og 28.3. Den første dag fra 16-18 og den anden dag fra 15-18.

"Modtagelsen kommer alene til at ske ved hallen. Indlevering på genbrugspladsen er stadig lukket. Vi har også oprettet et karantæneområde ved hallen, hvor alle modtagne varer kommer til at stå i tre-fire dage for en sikkerheds skyld," siger Søren Ohlsen.

"Vi har oplevet en fantastisk forståelse fra genbrugspladsen og fra borgerne. Nogle har endda ringet og sagt, at de har gemt nogle ting til os her under nedlukningen og har ventet på, at vi skulle åbne igen," siger Søren Ohlsen.