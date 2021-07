Mads Thorning Pedersen var initiativtager til arrangementet. Privatfoto

Spejdere og handicappede nød fælles tur til flyvestationen

Furesø - 14. juli 2021 kl. 06:39

Voksne med forskellige handicap var forleden en tur på den nye shelterplads ved Flyvestation Værløse, fortæller en af deltagerne, Karin Beyer. Turen var arrangeret af Gere Mini fra spejderne Mjølnergruppen.

"Det var deltagere i handicaporganisationernes Café Mødestedet, der fik denne enestående mulighed for at opleve et hjørne af det store naturområde og samtidigt nyde samværet med de unge spejdere.

Gæsterne blev budt velkommen ved parkeringspladsen ved Sandet og ført ned til pladsen, som Naturstyrelsen har anlagt med tre shelters, hvoraf det ene er udformet med hensyntagen til mennesker med handicap.

Initiativtager til arrangementet, Mads Thorning Pedersen, stod for tilberedningen af minestronesuppe i en stor gryde over bålet. Spejderne sørgede derefter omhyggeligt for at alle deltagere fik suppe i et spejderkrus og noget at drikke," skriver Karin Beyer.

"Der var gensidig nysgerrighed grupperne imellem. Nogle af spejderne var meget interesseret i hvor hurtigt de elektriske kørestole kan køre, andre iagttog gæsterne på afstand og holdt øje med om de manglede noget. Atter andre spurtede rund i området og nød friheden. Spejdergruppen havde i nogen tid arbejdet med et tema om handicap. Nu så de så forskellige mennesker i virkeligheden - nogle med stærkt nedsat syn eller stærkt nedsat hørelse, andre med meget forskellige typer af bevægelseshandicap."

"Da spejderne var hentet hjem, fortsatte gæsterne hyggen med lederne samtidigt med at man ristede æbler over gløderne. Pladsen er omgivet af høje træer, som lod aftensolen skinne ned til den glade forsamling. For gæsterne var det første anledning til at mødes fysisk efter mange måneder, hvor samværet har været begrænset til zoom-møder."

"Og det var første gang gruppen på denne måde mødtes ude i naturen. Nogle havde aldrig før besøgt Flyvestationen, men konkluderede at det nok ikke var sidste gang, nu hvor man havde set hvor gode mulighederne er for at færdes der. Tak til spejderne og Mads Thorning Pedersen (Årets Furesøborger 2021) for et dejligt arrangement, og tak til Naturstyrelsen for at indrette pladsen så mennesker med handicap kan nyde stedet," skriver hun.

