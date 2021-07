Spareforslag: Skal selv betale for levering af medicin

Forvaltningen i Furesø Kommune er klar med et katalog over spareforslag, som politikerne kan bruge til budgetforhandlingerne for 2022-2025.

Nedlægge afhentning

Det er normalt hjemmeplejen, der står for at hente borgerens medicin, men forvaltningen foreslår helt at nedlægge medicinafhentningen, så borgerne i stedet betaler for at få det leveret fra apoteket hver anden eller fjerde uge. Det koster 65 kroner per gang, og for 36 borgere vil det betyde en årlig udgift på 845 kroner, mens det for 15 borgere vil give en merudgift på 1690 kroner om året.