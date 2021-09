Se billedserie Borgmester Ole Bondo Christensen (S) holdt tale, inden han fik lov at bruge gravkoen til at tage det første spadestik. Foto: Jan F. Stephan

Spærres i fire måneder: Sydlejren får sikker cykelsti til Jonstrup

Vejen mellem Sydlejren og Jonstrup spærres i fire en halv måned. Det sker for at anlægge en ny vej, cykelsti og fortov, så Sydlejren bliver bedre forbundet med Jonstrup og resten af Furesø

Furesø - 26. september 2021 kl. 06:51 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Torsdag i sidste uge blev der taget første spadestik til den tredje og sidste etape af Perimetervejen, der forbinder Jonstrup med Sydlejren på Flyvestationen.

Det betyder samtidig, at vejen bliver lukket af i fire måneder, som især giver en stor omvej til beboerne i de nye huse på Flyvestationen. De må i stedet køre over Måløv for at komme til Jonstrup eller videre til Værløse.

Samtidig bliver der også en længere vej for folk, der kommer fra Jonstrup og for eksempel skal aflevere børn i daginstitutionen på Flyvestationen.

Ny cykelsti Spærringen skyldes, at det er nødvendigt at fjerne den eksisterende vej for at lave en ny, da den nuværende er for dårligt anlagt og ikke kan holde til den fremtidige trafik.

"Hvis der havde været mere plads, havde vi naturligvis valgt kun at lukke et spor ad gangen og lede trafikken forbi vejarbejdet, men det er desværre ikke muligt i denne situation," skriver Furesø Kommune på sin hjemmeside.

Når vejen står færdig bliver den en central færdselsåre, som binder Sydlejren sammen med Jonstrup og resten af Furesø. Derudover kommer der også fortov og en dobbeltsporet cykelsti, som især giver en sikker skolevej for børnene til og fra Flyvestationen. Det var da også noget, som borgmester Ole Bondo Christensen (S) lagde vægt på i sin tale til det første spadestik.

"Sydlejren er planlagt, så det ikke blot er et godt sted at bo. Det skal også være et godt sted at cykle. I projekteringen er indarbejdet en god, dobbeltrettet sti og et fortov på den nordlige side af vejen, som bliver godt oplyst. For det skal være let og fristende at tage cyklen som det bæredygtige alternativ," sagde han.

Ville skåne naturen Perimetervejen er en del af den helhedsplan, der blev lavet for Jonstrup tilbage i 2015. Det har dog været en længere proces at komme i gang med den tredje etape af vejen på grund af en klage til Miljøklagenævnet over, at vejen ville blive så bred, at den ville tage en del af Fredskoven. Det var de hos beboerforeningen Jonstrup '89 imod, men der blev siden fundet et kompromis med kommunen.

"I første oplæg var vejen så unødig bred, at det ville gå ud over naturen. Vi foreslog derfor en smallere vej med cykel-og gangsti i den ene side. Vi ville heller ikke have, at det skulle blive en gennemkørselsvej, og det hensyn er der også blevet taget nu. Vi har fået den erfaring, at hvis vi sætter os sammen med kommunen og bygherre i tide, så kan mange ting løses fra starten," siger Per K. Larsen, der er formand for Jonstrup '89.

Spærret i syv måneder Ole Bondo Christensen fortalte også i talen, at projektet ser meget anderledes ud nu end det første udkast.

"Det skyldes ikke mindst den meget omfattende brugerinddragelse, der har været af blandt andet grundejerforeningerne i området, Jonstrup 89, Naturstyrelsen og en hel række enkeltpersoner med stærke interesser i særligt naturen i området. Også Dansk Botanisk Forening og Værløse Naturgruppe har været med til at fastlægge vejens forløb," sagde han.

Og selvom de lokale bilister nu skal køre en omvej indtil første februar, så kunne det have været endnu værre. Der var nemlig i første omgang lagt op til, at vejen skulle være spærret i syv måneder, fortæller Per K. Larsen.

"Vi spurgte, om det ikke kunne lade sig gøre at dele projektet op, så man laver halvdelen ad gangen, og der var kommunen og Freja Ejendomme imødekommende. Jeg er glad for, at der har været den fleksibilitet," siger han.

Cyklister og gående vil dog stadig have adgang gennem Sydvagten og til en sti, som krydser Flyvestationen til Kirke Værløse over Naturstyrelsens område.