Spærrede togdrift: Unge mænd satte ild til skinner

112 Fredag morgen kl.4.26 fik politiet en anmeldelse om ild på skinnerne ved Værløse Station. Politi og brandvæsen kørte til stedet og kunne her konstatere, at der var ild i en transformatorstation. Videoovervågning fra stedet viser, at to unge mænd tidligere på natten satte ild til en skraldespand på stationen og skubbede den ned på skinnerne. Politiet har derfor sendt et signalement af de to, og de to mænd opfordres til at kontakte politiet.