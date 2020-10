Se billedserie Jim Midjord er gået i sin fars fodspor som formand for HAreskov IF Fodbold. De sidste seks år er klubbens medlemstal skudt i vejret med raketfart. Foto: Mikkel Kjølby

Sovebyens fodboldklub er blevet samlingspunktet

Furesø - 16. oktober 2020 kl. 12:45 Af Mikkel Kjølby

Han er 75 år og dermed klubbens ældste aktive holdspiller. Det er 43 år siden Keld Midjord startede i Hareskov IF. De sidste 42 år har han siddet i bestyrelsen - ind i mellem også som formand.

Klubben har aldrig været større, end det er tilfældet lige for tiden. I 2012 var der 455 medlemmer. I 2019 var tallet 824, hvilket svarer til 1/4-del af borgerne i Hareskovby.

Keld Midjord sætter ord på:

- Hareskovby er gået fra soveby til en aktiv by med familier, der har 2-3-4 børn, Klubben gør et godt stykke arbejde. Bestyrelsen har formået at brede engagementet videre ned i klubben. Det betyder, at der i dag er mange mennesker, som vil gøre en indsats for klubben, siger Keld Midjord.

Siden 2013 har Kelds søn, Jim, været formand for klubben. Han har stået i spidsen for en proces hen mod Foreningsliv vol. 2.

- Arbejdet begyndte for seks år siden. Siden da har vi fået sat struktur og skabt en fælles identitet. Tanken har været at få en masse frivillighed tilbage i foreningslivet. Den fælles identitet gør, at man er en del af klubben og ikke kun sit eget hold, så man gør noget for andre. Vi er ikke helt i mål med det endnu, lyder det fra Jim Midjord.

Det var egentlig frustrationer over klubbens herrehold, som satte det hele i gang.

- Vi stod med tre lukkede seniorhold, som var hver deres klub i klubben. Det gjorde vi op med. Derfor stod vi for fem år siden med kun 11 seniorspillere. I dag har vi cirka 40 seniorspillere. Majoriteten af dem er Hareskovdrenge. For har man ikke et bøgeblad tæt på hjertet, så skal ikke være en del af klubben, forklarer Jim Midjord med henvisning til klubbens logo.

Målet er at lave fodboldspillere for livet og gerne for livet i Hareskov IF.

- Det er naturligvis altid et mål at lave en landsholdsspiller, men det overskygger ikke målet om at lave fodboldspillere på alle niveauer. Vi vil lave fodboldspillere for livet.

En del af klubbens store medlemsfremgang skyldes kvindesiden. Klubben har cirka 200 kvindelige fodboldspillere.

- Vi har altid haft piger i klubben, men vi fik bare ikke gjort det store ved det. For seks år siden tabte vi årgang 03 på gulvet. En del skiftede klub, og så var der ikke nok tilbage til et hold. Det fik tankerne i gang. Derefter blev målsætningen at starte en ny pigeårgang op hvert år. Fra den nuværende 06-07 årgang er fem spillere blevet taget af større klubber. Men truppen er så stor, at vi stadig har 20 spillere i årgangen. Og hvis de andre en dag vil tilbage, så skal de være så velkomne, siger Jim Midjord.

Helårsklub

Efter næsten ti års kamp ser det ud til, at Hareskov IF Fodbold får ønsket om en kunstgræsbane i bydelen opfyldt. Arbejdet med banen er sat i gang, og går alt vel, står den klar her til vinter.

De sidste ti år har klubbens medlemmer taget turen til Værløse for at træne om vinteren.

- Den kommende kunstgræsbane vil betyde alverden for Hareskov IF. Nu kan vi kalde os en fodboldklub hele året - i stedet for kun fem måneder om året, når græsbanerne i Hareskovby er brugbare. Nu kan vi skabe bedre rammer for spillerne hele året, lyder det med et suk fra Jim Midjord.

Hareskov IF Fodbold er ikke kun et samlingspunkt, men også igangsætter - senest illustreret med Hareskov Fitness.

En arbejdsprguppe fra klubben har stået for etableringen af foreningsfitness i Hareskovhallen. For alle i Hareskovby vel at mærke.

Klubbens størrelse og struktur gør den til samlingspunktet i den lille by.