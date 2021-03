Se billedserie Rebecca Bendixen håber, at andre kan få noget ud af de tanker, som hun har gjort sig og stadig gør sig. Pressefoto Foto: Mathias Rasmussen

Sorg og mobning har sat dybe spor hos Rebecca: Nu udgiver hun sin første bog

27-årige Rebecca Bendixen fra Værløse har skrevet bogen 'Pessimistens Dagbog'. I den fortæller hun, hvilke konsekvenser mobning og tabet af sin søster har fået på hendes voksenliv

Da 27-årige Rebecca Bendixen for fem år siden begyndte at skrive brudstykker ned fra sin hverdag, havde hun ikke regnet med, at de en dag ville blive en del af hendes første bog. For hende handlede det i stedet om, at få luft for nogle af sine tanker og følelser, når det hele blev for meget. Men senere begyndte hun at dele teksterne med andre og fik god respons.

"Jeg fandt ud af, at det gav mig en masse at dele det, og det satte gang i nogle samtaler. Og da jeg havde en masse materiale, var der flere der sagde, at det kan man godt samle til en bog," fortæller hun.

Undgår selsskabsleg Rebecca Bendixen er født og opvokset i Værløse, hvor hun stadig bor, og den 5. marts udkommer hendes bog 'Pessimistens Dagbog', som handler om emner som mobning, selskade og dødsfald. I den sætter hun fokus på de konsekvenser, som mobning og tabet af sin lillesøster har betydet for hendes voksenliv, og som hun stadig kæmper med. Rebecca Bendixen er uddannet pædagog og er nu ved at læse en kandidat i pædagogisk filosofi, men selvom hun er kommet langt kan mobningen fra skoletiden stadig dukke frem og forhindre hende i at deltage i bestemte ting.

"Det kan for eksempel være ved en selskabsleg, hvor jeg ikke har lyst til at være med, fordi det stadig sidder i kroppen, at jeg har været vant til at blive grint af og ikke med. På pædagogstudiet var jeg faglig kompetent, men jeg kunne ikke stille mig op foran de andre, fordi jeg var bange for, at de kunne finde på at gøre noget af det samme, som jeg tidligere har været udsat for. Det er rigtig ubehageligt," siger hun.

Mistede sin søster I bogen fortæller hun også om sorgen over at miste sin lillesøster, da Rebbeca Bendixen var kun 14 år, og hvordan det stadig påvirker hende. Der var for eksempel ikke rigtig nogen tilbud til en søskende i sorg, mens hendes forældre fik tilbudt timer hos en psykolog. Hun blev derimod ikke betegnet som en nær relation, husker hun. Rebecca Bendixen har siden været med til at oprette et tilbud til søskende i sorg under Landsforeningen for Selvskade, hvor hun tidligere har været frivillig.

"Jeg har først prøvet at være med i sådan et fællesskab, efter at jeg er kommet ud på den anden side. Jeg ville virkelig ønske, at der var nogen, der havde grebet mig før, eller at der var mere hjælp at hente, men der var ikke noget til søskende," siger hun.

Rebecca Bendixen køber ikke begrebet om, at 'tiden læger alle sorg', men ved at skrive om alle sine tanker får hun lettere ved at tackle de oplevelser, hun har været igennem. Hun håber, at bogen kan hjælpe andre, så de føler sig mindre alene, end hun har gjort.

"Jeg håber, at der er andre derude, der kan genkende noget af det og vide, at det er ok at have det sådan her. Det er for eksempel ikke alle, der sidder rundt om bordet, og har det vildt godt i en selskabsleg," siger hun.

Smider ja-hatten Med udgivelsen af 'Pessimistens Dagbog' er det en drøm, der går i opfyldelse for Rebbeca Bendixen, der altid har elsket at skrive. Hun håber derfor, at det ikke bliver hendes sidste bog, og at den næste kan blive en skønlitterær bog.

"Jeg har altid gerne ville udgive noget skønlitterært, og jeg har især set op til en forfatter som Stephen King. Men jeg kunne mærke, at det med denne bog føltes rigtig, så da der var et forlag, som ville udgive den, tænkte jeg at det skulle være," siger hun.

Da interviewet er ved at være slut, har hun dog en sidste bemærkning, som Rebecca Bendixen mener er vigtig at få med. Den handler om, at det ikke altid er en god idé at tvinge sig til at tage ja-hatten på. Det kan i stedet være en lettelse at lade være.

"Når noget er tungt, får vi ofte at vide, at vi skal op af hullet og videre. Men der bliver taget lidt af vægten af skuldrene, når jeg tænker, at det ikke kun er mit ansvar, at livet er godt. I dag får man ofte at vide, at man kan vælge at være glad, men det kan jeg ikke altid, hvis jeg vågner og har haft en drøm om min søster. Derfor er det rart, når nogen fortæller, at livet også er lidelsesfyldt, og det derfor er okay, at jeg ikke kan smile i dag. Vi har brug for at kunne være i både det positive og det negative," slutter hun.

Pessimistens Dagbog Det er Rebecca Bendixens (f.1993) debut som forfatter.

Bogen er et indblik i en verden fuld af angst, sorg og ked af det-hed, hvor forfatteren alligevel prøver at finde styrke i livets lidelse og i de forfærdelige ting, livet har budt.

Bogen udkommer den 5. marts på forlaget Forfatterskabet.dk.