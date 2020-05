Sommerferieaktiviteter sætter deltagerrekord

På nuværende tidspunkt er 1784 skolebørn meldt til og flere vil komme til over sommeren. Det er pt. 500 flere børn end året før. Serveren var presset til det yderste i minutterne efter åbningen kl. 7.00, og de første hold blev overtegnede inden for de første par minutter.

- Vi er stolte af igen i år at kunne tilbyde et flot og varieret program med spændende aktiviteter for børn og unge i Furesø. Stor tak til de mange foreninger og forældre for igen i år at bakke op om det gode tilbud.