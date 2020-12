Se billedserie Svømmehallens skrånende tagkonstruktioner er oplagt til et solcelleanlæg.

Solskin over svømmehal bliver guld værd

Furesø - 24. december 2020 kl. 10:52 Kontakt redaktionen

På Farum Svømmehals skrånende tag finder man flagskibet blandt de 57 energirenoveringsprojekter, som Furesø Kommune har gennemført i 2019 og 2020.

Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm har svært ved at få armene ned.

- Både i valgkampen i 2013 og i 2017 har vi brugt svømmehallen som eksempel på et oplagt energirenoveringsprojekt. Der er tale om en kæmpe miljøforbedring, og at det nu bliver realiseret er bare så fedt. Det bliver en stor besparelse på co2-kontoen, og samtidig kommer kommunen til at spare penge på elregningen i mange år fremover. Det kan ikke blive bedre, lyder det fra Øjvind Vilsholm, som håber, at det inden for en årrække vil lykkes at få etableret et tilsvarende anlæg på Værløse Svømmehal.

Med sin store, sydvendte tagflade med en hældning på 30 grader er Farum Svømmehal oplagt at etablere solceller på. Ikke mindst nu, hvor tagkonstruktionen samtidig er blevet efterisoleret for at leve op til bygningsreglementets krav. Derfor er der store besparelser på både CO2-regnskabet og energiregningen i det renoveringsprojekt, som svømmehallen forventer at kunne afslutte omkring årsskiftet.

- Solcelleanlægget vil ved fuld kraft levere 140 kilowatt bæredygtig og CO2-venlig elektricitet, som vi bruger til drift af svømmehallens krævende udstyr. Strømmen fra solcelleanlægget vil udover en mindre elregning give en CO2-besparelse på omkring 25 tons om året, fortæller Gitte Elefsen, centerchef i Furesø Kommunes Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg.

I processen er dele af klimaskærmen som tag, facade og vinduer udskiftet. Dermed opnår svømmehallen en yderlige energibesparelse med nye elementer, der isolerer bedre end de eksisterende. Inde i den store svømmehal udskiftes en række kraftige projektører, som lyser svømmehallen op. De energikrævende lamper bliver udskiftet med nye, effektive LED-lamper, ligesom loftet over bassinet er blevet malet lysere for at reflektere lyset bedre. Med de nye projektører sparer svømmehallen hvert år cirka 40.000 kr. på elregningen.

Endelig skal de to ventilationsanlæg, som sørger for udskiftning af luften og opvarmning af svømmehallen udskiftes. Anlæggene er 20 år gamle og lever ikke op til dagens standard for energieffektivitet. De to nye anlæg har - ud over elektronisk styrede ventilatorer - også varmegenvinding, så de indbyggede varmepumper genbruger varmen i den brugte luft, inden den sendes ud. Dette vil spare godt på fjernvarmeforbruget til opvarmning af svømmehallen og samtidig udnytte strømmen fra solcellerne i dagtimerne. Der forventes en økonomisk besparelse på ca. 200.000 kr. pr. år ved udskiftning af ventilationsanlæggene.

Processen har været planlagt med tanke på at genere brugerne mindst muligt, fortæller Finn Thorsøe, der er leder af Furesøs svømmehaller.

- Bortset fra lidt ændrede adgangsveje er min oplevelse, at projektet har kørt, uden at brugerne er blevet berørt synderligt af det. Så alt i alt er det ret fantastisk, at vi nu får et bedre indeklima og besparelser på både energi og driftsbudgetterne, så snart bygningen er indreguleret og solen skinner over Farum. Det glæder vi os til, siger Finn Thorsøe.