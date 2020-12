Sognepræst Jan Sievert Asmussen mener ikke, at det er forsvarligt at holde julegudstjenester i år. Privatfoto

Sogn aflyser ni ud af ti julegudstjenester

Hos Farum Sogn søgte de om at aflyse alle ti julegudstjenester, men de fik nej fra biskoppen. Nu holder de kun en enkelt med plads til 65 personer

Furesø - 22. december 2020

Der har de seneste dage været debat om, hvorvidt kirkerne bør aflyse julegudstjenesterne for ikke at risikere spredningen af covid-19. I Farum Sogn har de nu taget konsekvensen og aflyst ni ud af ti af de planlagte julegudstjenester, der ellers skulle være foregået i Farum Kirke og Stavnsholtkirken.

I stedet bliver der kun en enkelt julegudstjeneste i Stavnsholkirken, hvor 65 borgere kan reservere plads på forhånd til kl.13 juleaften. Derudover vælger de at livestreame en gudstjeneste fra Farum Kirke, som kan ses kl. 14 juleaften på farumsogn.dk.

Ikke forsvarligt Mandag aften blev der sendt nye retningslinjer ud til kirkerne om julegudstjenesterne under coronanedlukningen. Sognepræst Jan Sievert Asmussen fortæller, at de hos Farum Sogn havde ansøgt biskoppen om at aflyse alle julegudstjenesterne, men det var ikke muligt.

"Vores første intention var at aflyse helt. Vi synes især ikke, det er forsvarligt at holde flere gudstjenester efter hinanden. De 65 personer, der nu er plads til, er kun symbolsk i forhold til hvor mange, der plejer at komme i kirke juleaften. Vi har valgt at holde gudstjenesten i Stavnsholtkirken, da udluftningsmulighederne i Farum Kirke ikke er gode," siger han.

Tirsdag eftermiddag sendte Farum Sogn derfor en e-mail og sms ud til de mange borgere, der allerede havde booket en plads til de ti gudstjenester, som ellers havde rummet 1070 kirkegængere.

"Kirkens julegudstjenester risikerer at udløse superspredning, og en større modsætning til julens budskab om fred og glæde kan næppe tænkes...Farum Menighedsråd og præsterne er fuldstændig klar over, at aflysningerne er et stort indgreb, og mange overvejelser er gået forud for beslutningen," står der blandt andet i beskeden.

Aflysningerne gælder dog ikke gudstjenesterne fra den 25.-27. december.

Rygdækning Jan Sievert Asmussen fortæller, at det er en svær beslutning for præsterne at aflyse gudstjenesterne og selv vurdere risikoen. Derfor han havde gerne set, at regeringen havde lukket ned for alle julegudstjenesterne landet over.

"Vi ved, at det rammer på det ømmeste punkt, nemlig traditonen med jul. Men nogle gange er de tunge beslutninger også de rigtigste. Jeg synes personligt, det kunne være dejligt at have den rygdækning fra regeringen, at man havde lukket ned for julegudstjenester på landsplan. I Farum har vi ressourcer til at få et produktionsselskab ind og lave livestreaming, men der er mange steder, hvor jeg tror, at kirkerne er kommet i klemme mellem nogens forventning og nogens bekymring. Derfor ville det være rart at være dækket af en beslutning fra regeringens side," mener han.

Jan Sievert Asmussen tror, at biskopperne gerne vil holde fast i gudstjenesterne for ikke at miste goodwill i befolkningen.

"Smertepunktet for Folkekirken er i biskoppernes øjne gudstjenesterne. Jeg tror, de mener, at Folkekirkens goodwill i befolkningen står og falder med gudstjenesterne. Den bekymring, tror jeg, har været bestemmende for deres beslutning," siger han.

På den positive side regner han i stedet med at se flere folk i kirken til gudstjenesterne i de efterfølgende juledage, hvor han er mindre bekymret for faren for smitte.

"Jeg er ikke bekymret, for der er ikke gudstjenester lige efter hinanden. De skal være så hjerteligt velkommen," slutter han.