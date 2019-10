Bogen kan købes i alle boghandler fra den 31. oktober.

Søs udgiver bog om Rytteryoga

26. oktober 2019

De fleste dressur-, spring- og skovtursryttere stræber efter at være i harmoni med hesten og opleve den lette afspændte ridning, hvor equipagen opleves som en helhed, der arbejder sammen og mærker hinandens mindste signaler. Med sin nye bog RytterYoga - fra træningslokale til hesteryg, der udkommer den 31. oktober, inviterer træner Søs Fejerskov-Quist alle typer ryttere ind i et træningsunivers, hvor øvelser og teknikker fra både yoga, pilates og bindevævstræning bliver bragt i spil. Ideerne bag RytterYoga er ikke blot at se equipagen som en helhed, men at forstå den som en helhed.

- Mit mål med RytterYoga er at udvikle bedre ryttere til glæde for både hest og rytter. Gennem de ti år jeg har arbejdet med Rytter-Yoga, har jeg set, at teknikkerne fører til både større hestevelfærd og større ryttervelfærd," siger Søs Fejerskov-Quist, der med sin uddannelse som lærer og sin årelange erfaring som pilatesinstruktør og yogalærer er ophavsmanden bag RytterYoga-konceptet.

RytterYoga kommer hele vejen rundt om både hest og rytter - fra fødder til hoved - og giver forklaringer af sammenhænge mellem vejrtrækning, balance og nærvær. Søs Fejerskov-Quist giver i sin bog en indføring i, hvordan ryttere uanset alder og erfaring kan forbedre sin ridning med RytterYoga.

Programmet starter med ABC

Grundstenen i RytterYogaen er at kunne sin ABC. De tre bogstaver står for Attention, Balance og Control, og de tre elementer er grundlaget for at forbedre sin ridning.

- Har man ikke styr på sin ABC, kan man risikere at arbejde videre med ridningen uden at komme nogen vegne. Man skal altid arbejde med sin Attention - sit nærvær - og sin Balance, så man fordeler sin vægt lige. Og så skal man have kontrol over sine kropsdele, så man kan arbejde med dem uafhængigt af hinanden. Det er grundstenen, og det er en vigtig del af RytterYogaen. Når man har det på plads, kan man gå videre og lære sig nye øvelser. Men det er en god ide jævnligt at gå tilbage til ABC'en og sikre, at den ligger på rygraden, forklarer Søs Fejerskov-Quist, som driver hestegård i Farum lige på kommunegrænsen i Ganløse Egede.