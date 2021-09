Sørens far nåede lige at lette inden tyskerne angreb den 9. april: Læs hele historien om Harry, der mistede sine kammerater

- Harry Pontoppidan Sørensen kom i midten af 30'erne til Hærens Ballonpark på Amager. Her blev han også uddannet på en nyindkøbt Cierva Autogyro, som skærpede hans interesse for flyvning. Han kom i 1938 efter ansøgning til Hærens Flyvertroppers Flyveskole på Værløse, hvor han fløj Tiger Moth og den legendariske dansk konstruerede O-maskine. Efter Flyveskolen til tjeneste ved 5.eskadrille, - ligeledes på Værløse, hvor han frem til krigens udbrud i april 1940 fløj den noget større Fokker C V. Hæren ønskede i dagene op til den 9. april at foretage rekognoscering især ved grænseområdet mod syd, hvorfor et antal fly blev sendt afsted fra Værløse den 8. april. Disse flyvninger skulle gentages næste dag fra tidligt om morgen. Harry Pontoppidan med en observatør i bagsædet startede som første fly ved daggry. Da de returnerede kunne de på afstand se sort røg stige til vejrs. Værløse Lejren havde haft besøg af tyskerne. To af deres kammerater omkom under dette angreb. Efter landing fik de besked på at starte igen og flyve mod en deployeringsplads i nærheden. De valgte at flyve mod Ringsted, hvor de landede på en mark og gemte flyet i skoven. Pontoppidan Sørensens maskine blev dermed det sidste danske fly, der startede fra Værløse den 9.april 1940, fortæller Niels Helmø-Larsen og fortsætter: