Søren er eneste kandidat for Nye Borgerlige i Furesø: Jeg tænkte, at jeg blev nødt til at stille op

Søren Højbjerg vil som byrådskandidat forsøge at få Nye Borgerlige ind i byrådet. Den 59-årige programmør har både udlændingepolitik og højt begavede

Furesø - 03. april 2021 kl. 09:44 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Partiet Nye Borgerlige stiller for første gang op til kommunalvalget i Furesø, og det bliver med 59-årige Søren Højbjerg som eneste kandidat. Han har i mange år været menigt medlem af Liberal Alliances landsforening, men da Nye Borgerlige begyndte at komme frem med Pernille Vermund i spidsen, var han ikke i tvivl om, at det var tid til et skifte.

"Jeg har været medlem af Nye Borgerlige i to år. Før var jeg medlem af Liberal Alliance i ti år, og det er ikke fordi, at jeg har været utilfreds med partiet, men jeg skiftede så snart, at Nye Borgerlige blev synlige for mig, da de havde udlændingedebatten på dagsordenen," fortæller han.

Før medlemsskabet af Liberal Alliance har han tidligere stillet op til byrådet for Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Det var tilbage i 1993, hvor jeg var med som listefyld. Dengang gjorde jeg ikke noget ud af det," siger han.

Det er dog anderledes ved dette kommunalvalg, der finder sted til november, og lige nu bruger Søren Højbjerg meget af sin fritid på at sætte sig ind i de politiske dagsordener i Furesø Kommune.

"Jeg bruger stort set al min fritid på at forholde mig til byrådet, da det er fuldstændig nyt for mig at være kandidat på seriøst niveau," siger han.

Bofællesskab i Farum

Nye Borgerlige blev stiftet i 2015, og til kommunalvalget i 2017 lykkedes det kun at få et enkelt byrådsmedlem valgt ind, nemlig Mette Thiesen i Hillerød. Ifølge kommunen.dk satser partiet nu på at få valgt ti kandidater ind på landsplan. Søren Højbjerg tog beslutningen om at stille op efter en mail fra partiformanden for Furesø/Egedal, der til sammen har 200 medlemmer.

"Der stod, at de havde brug for kandidater til at stille op. Da jeg ser, at der ikke er andre, der stiller op, så tænker jeg efter et par dage 'Søren du bliver nødt til at gøre det'," fortæller han.

Søren Højbjerg arbejder til daglig som programmør på Københavns Universitet, og han er oprindelige uddannet akademiingeniør med speciale i stærkstrømsteknik. Han flyttede til Farum i 2013, og det skyldtes muligheden for at flytte ind i andelsforeningen Fuglsangpark, hvor der er et tæt fællesskab beboerne imellem.

"Jeg har meget erfaring med bofællesskaber, og jeg kan godt lide at være fællesskabsorienteret. Derfor var jeg meget interesseret i at flytte hertil. Vi har en ugentlig dag med fællesspisning, som er aflyst lige nu, og så har vi fælles opgaver som græsslåning og haveudvalg. Vi holder også julefrokost og nytårsaften sammen, når der ikke er corona," siger han.

Udlændingepolitik Søren Højbjerg har flere mærkesager, som han vil kæmpe for, hvis han bliver valgt ind i byrådet. De tæller især udlændingepolitik, stram økonomistyring samt mere fokus på højtbegavede i folkeskolen.

"Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at arbejde med udlændingepolitikken, og der er for eksempel integrationsprogrammer, som vi er kritiske over for. Der er for eksempel et projekt, hvor ikke-vestlige kvinder har fået tilbudt rengøringsjob i kommunen i stedet for et privat firma, og hvor det virker som om, at de har fået foræret jobbet. Det generer mig lidt, at de ikke skal konkurrere med andre, og det samme får etniske danskere mig bekendt ikke tilbudt," siger han.

Derudover vil Søren Højbjerg gå på jagt efter det, som han kalder projektmageri, som han mener, at der bliver brugt for mange penge på.

"Det er alt det, som vi ikke kalder kernevelfærd," siger han.

Bedre til matemati k

Når det gælder folkeskolen har Søren Højbjerg en personlig mærkesag om at løfte niveauet for matematikundervisningen, som, han ikke mener, er ambitiøs nok. Samtidig mener han også, at der skal gøres mere for de højt begavede børn.

"Det er en personlig kæphest, som jeg også har luftet i indlæg i Furesø Avis. Det faglige niveau i matematik er simpelthen for lavt. Det handler ikke nødvendigvis om, at der skal være flere matematiktimer, men måske skal vi lave nogle hold for dem, der kan lidt mere, eller måske skal der føjes mere til pensum," siger han og ser et muligt samarbejde med Radikale Venstre, da byrådskandidat Anders Medum Groth også har skrevet læserbreve om samme emne.

"Det lyder måske underligt at samarbejde med Radikale Venstre, men vi kan ikke være uenige om alt. Jeg mener, at det handler om at være lidt mere ambitiøs og ikke være tilfreds med, at niveaet er gennemsnitligt. I hvert fald indtil, at Folketinget får nusset sig færdige med den reform, som de er i gang med at lave om folkeskolen," mener han.

Samle højtbegavede børn

I forhold til de højt begavede børn læner han sig især op af en nyudgivet bog fra Farum-psykologen Heidi Karina Schiøtz med titlen 'Hurtige Hjerner', der handler om, hvordan højtbegavede børn kan trives bedre.

"Jeg kender til problemstillingen, at man nogle gange sjofler meget begavede børn, da de ikke bliver stimuleret nok. Det er et svagt punkt for mig, så hvis det er muligt, vil jeg gerne sætte mere fokus på det. De kommer let til at kede sig i skolen og måske opfatte sig selv som lidt mærkelige. Men der er også der, hvor noget af guldet ligger," siger han.

Søren Højbjerg mener ikke, at der skal være seperate klasser for de højt begavede, da de også skal vide, at ikke alle er som dem. I stedet foreslår han at samle nogle af dem i bestemte klasser.

"Der er gennemsnitlig én højt begavet i hver klasse, men i bogen er der en case, hvor der er samlet fire hurtige hjerner i samme klasse. De er stadig i mindretal, men de kan relatere til hinanden. Spørgsmålet er, om man kan gøre det i folkeskolen ved at identificere dem fra 1.klasse, så de kan spejle sig i hinanden," siger han.

Valgkamp

Søren Højbjerg skal nu i gang med sin første rigtige valgkamp, og ud over debatindlæg til Furesø Avis har han planer om at gøre opmærksom på sig selv i bybilledet. Det kan for eksempel være sammen med et par venner fra det karnevalsorkester, som han spiller stortromme i.

"Problemet er, at alting er lukket, så det er ikke til at komme ud og tale. Det er heller ikke muligt at dele flyers ud. Det kan også være, at vi laver politiske møder på Zoom," siger han.

På trods af de forskellige mærkesager er hans første prioritet dog at få borgerne i Furesø gjort bekendt med Nye Borgerlige på kommunalt niveau.

"Min første mærkesag må være at trække Ny Borgerliges værdier ind i byrådet, for partiet er et ubeskrevet blad på kommunalt niveau, i hvert fald i Furesø. I Folketinget har man et billede af partiet, men ikke i kommunalpolitik, så det er en slags diplomatisk mission, vi skal ud på," siger han.

Fakta - Kandidatserie Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Furesø Avis sig til de opstillede partier og lister, og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Søren Højbjerg er tredje kandidat i serien.

Fakta - Søren Højbjerg Er 59 år og bor alene i Fuglsangpark i Farum.

Arbejder som programmør hos Københavns Universitet og er uddannet ingeniør

Født i København og har som barn boet i Afghanistan i sammenlagt fem år, da hans far arbejdede for FN

Er i sin fritid med i et københavnsk karnevalsorkester, hvor han spiller stortromme

Derudover bruger han tid på modeltog og ved et tilfælde begyndte han at interessere sig for at dirke låse op. Da han fandt ud, at han kunne dirke låsen i sin egen hoveddør op, blev låsen hurtigt skiftet.