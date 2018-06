Søren Knap - 60 år

Af Redaktionen Aktiv i socialdemokratiets bestyrelse i Furesø, tidligere byrådskandidat for socialdemokraterne i Furesø. Natteravn og far til 3 teenage-drenge. Kunstmaler, forfatter og socialrådgiver Søren Knap fylder 60 år den 12. Juni. 2018.

Søren Knap er en ildsjæl, der er passioneret optaget af at hjælpe unge mennesker ud af forskellige former for misbrug. Han har gennem 25 år arbejder som leder af forskellige misbrugsafdelinger, både i privat og offentligt regi. Han har politisk været optaget af, at unge i Furesø ikke skulle henvises til gaden, og at der var gode fritidstilbud til unge bl.a skatere.