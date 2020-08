Se billedserie Ejer af land Development, Søren Due-Hansen (th.), glæder sig over, at projektet Søndre Vagt endelig kan sættes i gang. Bo Skovbjerg fra nabobebyggelsen Bringehusene glæder sig til forskønnelsen af området. Foto: Mikkel Kjølby

Søndre Vagt afrunder Jonstrup

Furesø - 29. august 2020

En lille park med det store kastanietræ i midten, fortov i begge sider, parkeringspladser og 26 rækkehuse i et plan. Det er fremtiden for den lille plads, der binder Jonstrupvej sammen med Perimetervejen.

I sin tid fandtes en af de mest trafikerede indgange til Flyvestation Værløse på denne plet, men det er efterhånden mange år siden, at Søndre Vagt blev revet ned.

Ved siden af Søndre Vagt findes et byggefelt. Det blev oprindelig købt af Kuben, men da denne virksomhed blev ramt af konkurs, overtog Real Dania grunden. Den blev i 2016 solgt videre til Land Development. Fire år senere er virksomhedens ejer Søren Due-Hansen klar til at præsentere et byggeprojekt, som meget passende har fået navnet Søndre Vagt. Det sker i samarbejde med HusCompagniet.

- Vi går i gang med byggeriet til november og forventer indflytning i september 2021, fortæller Søren Due-Hansen, som konstaterer en stor interesse for de 26 boliger på mellem 110 og 132 kvadratmeter i et plan. De første seks boliger blev solgt på to uger.

- Vi vil tiltrække alle, der gerne vil bo ud til flyvestationens grønne områder. Det er såvel seniorer som familier, forklarer Søren Due-Hansen, som er ret stolt af projektet.

- Det er den sidste stump af Jonstrup. Beliggenheden er vildt god - også i forhold til, at man kobler det til en eksisterende by med indkøbsmuligheder. Projektet gør Jonstrup færdig. Det afrunder byen, siger Søren Due-Hansen.

Bo Skovbjerg fra nabobebyggelsen Bringehusene har fulgt projektet.

- Området har set herrens ud siden 2004. Vi glæder os voldsomt til, at vi får en pæn bebyggelse og et lille parkanlæg, siger Bo Skovbjerg.

En ørkenvandring

At det kom til at tage fire år, før man kunne gå i jorden, skyldtes netop indholdet af jorden.

- Da vi købte grunden, vidste vi godt, at der var en punktforening. Vi kunne have bygget uden om forureningen, men vi nåede til den konklusion, at det var bedre at få det renset op, for folk bryder sig ikke om at bo på en forurenet grund. Oprensningen er sket i fællesskab med Region Hovedstaden, som har taget sig af forureningen i forhold til grundvandet, mens vi har taget os af forureningen i forhold til boligerne. Nu er vi nået dertil, hvor grunden ikke længere er kortlagt som en forurenet grund. Det er meget sjældent, at det sker, fortæller Søren Due-Hansen.

Forureningen skyldes formentlig et gammelt værksted på grunden. Her er der brugt klorede opløsningsmidler. Der blev taget skrappe midler i brug for at fjerne forureningen.

En stor transformator sørgede for musklerne til at pumpe vandet op af jorden, varme det op til næsten 100 grader og sende det igennem kulfiltre. Hele projektet kostede ca. 20. mio kr.

Land Development købte grunden med en byggeret på 3300 kvadratmeter. I 2016 fik man en midlertidig dispensation til at bygge ud på den eksisterende vej. Dispensationen udløb efter tre år og blev ikke fornyet af Furesø Kommune.

- Dispensationen udløb, fordi vi valgte at få renset grunden op. Det havde ellers givet os mulighed for at lave et mere transparent byggeri med lidt mere luft mellem boligblokkene, forklarer Søren Due-Hansen.

Nu kommer der i stedet parkeringspladser der, hvor dispensationen gav mulighed for byggeri.

Og så er der en lille detalje. For de kommende boligejere får noget ekstra med i købet. En del af grunden består nemlig af en fredskov på 8000 kvadratmeter.