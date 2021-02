Se billedserie Søndersøhallens gamle mobile tribuner er skiftet ud med væghængte tribuner med plads til 300 siddende tilskuere. Men når der ikke er kamp, bliver de klappet ind til væggen, og ser der pludselig blevet ekstra mange kvadratmeter i basketballhallen. Fotos: Værløse BasketBallKlub.

Søndersøhallen har fået nye, smarte tribuner

Furesø - 05. februar 2021 kl. 05:54 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Helt tilbage i november 1973 blev Søndersøskolen og dermed også Søndersøhallen indviet. I slutningen af 70´erne fik Værløse BasketBallklub fodfæest i hallen. Op gennem 1990´erne dannede den spartanske hal rammen om mange episke dramaer og ikke mindst den store mesterskabsfest i 1996.

Under hele denne periode var tilskuerforholdene en del under standarden i andre opvisningshaller. Et par mindre, faste tribuner blev for 20 år siden erstattet af mobile tribuner med plads til cirka 100 siddende tilskuere, hvilket langtfra var nok. Nu er der rettet op på det.

Under corona-nedlukningen har Furesø Kommune sat nye tribuner op med plads til 300 siddende tilskuere. Der er tale om 13 moduler af væghængte klappe-op-moduler.

- Der har været et politisk ønske om at få gjort noget ved tilskuerforholdene i de kommunale haller, hvor der dyrkes eliteidræt. Derfor har vi købt nye tribuner til basketballhallen. Tribunerne er sat op under corona-nedlukningen, hvor det har været muligt at komme til i hallen, fortæller Jakob Hermansen fra Furesø Kommune.

De nye tribuner giver endda mere plads i hallen, idet de vil være klappet op på væggen, når der ikke er ligakamp i hallen. Prisen for de nye tribuner er cirka 300.000 kroner.

- Vi er i VBBK super glade og taknemmelige for de nye tribuner. Vi glæder os til at fylde hallen med tilskuere til vore basketball kampe, når det igen bliver muligt, lyder det fra VBBKs formand, Merete Nørby.

For et år siden investerede Furesø Kommune desuden i en ny scoringstavle samt nye kurve. Værløse BasketBallklub har nu suppleret med endnn en scoringstavle, som er sat op modsat den store scoringstavle. Det giver dommerbordet bedre mulighed for at følge med.

Søndersøhallens nedslidte omklædningsrum har desuden fået en opgradering, ligesom at den lange gang mellem hallen og omklædningsrummene er blevet malet. e