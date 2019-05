Se billedserie Lille spejl på væggen der. Hvem passer godt på Søndersøhallen?. Kim Mikkelsen er stærkt utilfreds med hallens fysiske tilstand og efterlyser en pedelordning.

Søndersøhallen er i forfald

Furesø - 13. maj 2019 kl. 09:28 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke let at åbne døren ind til omklædningsrummet. For håndtaget hænger slapt ned. Man skal lige kende tricket, så går det som en leg. Men så bliver man til gengæld mødt af en hørm af gammel ost fra brusebadene og på væggen hænger en del af et knust spejl. At komme ind på toilettet kræver også sit, for låsen er kun halvt påhæftet døren.

Når man så kommer ind i selve hallen, er det yderst vanskeligt at trække kurvene frem og tilbage. Trækspillet virker ikke. Udsugningen er som regel blokeret af store støvbunker og på ydervæggen er der tydelige fugtskader.

Det er disse forhold, som medlemmerne af Værløse Basketballklub møder dag ind og dag ud.

- Det er et problem, at tingene forfalder. På et tidspunkt falder det hele sammen, konstaterer Kim Mikkelsen. Han trådte fornylig tilbage som formand for VBBK efter 27 år på posten.

- Jeg kan godt forstå det, hvis de unge tager bad derhjemme, for der lugter af gammel ost i omklædningsrummet. Os Oldboys tager fortsat bad efter træning, selvom der er mug på væggene ved bruserne på Ll. Værløse Skole, siger Kim Mikkelsen.

En nyligt publiceret rapport over idrætsanlæggenes fysiske tilstand afslører, da også at omklædningsrummene i Søndersøhallen og på Ll. Værløse Skole er de værst vedligeholdte i kommunen. Den laveste score er 4,0. Den får Ll. Værløse Skole, mens Søndersøhallen lander på 3,6. Gennemsnit for omklædningsrum i Furesø er på 2,7, hvilket er en del under landsgennemsnittet på 2,1. Samlet set er vurderingen af Furesøs idrætsanlæg på 2,4, hvilket er 0,2 under landsgennemsnittet.

For Kim Mikkelsen er løsningen ganske enkel. I forbindelse med udvidelsen af Søndersøhallen med en gymnastikhal blev halassistent/pedel Ole Lind sendt op på Ll. Værløse Skole. Siden er tingene gået i forfald.

- Der er brug for en pedel - ikke nødvendigvis på fuld tid. En person, der forstår at passe på en hal og skifte spejlet ud, når det er smadret, eller fikse dørhandtaget, siger Kim Mikkelsen.

Han undrer sig over, at der ikke allerede er en sådan ordning.

- Det blev vi lovet af politikerne i valgkampen, erindrer den mangeårige basketformand.

Udvalgsformand Tine Hessner (RV) vil tage fat i problemerne.

- Det ærgrer mig at læse Kim Mikkelsens udtalelser - for jeg ser gerne, at vores faciliteter både tiltrækker og fastholder idrætsudøvere - og også understøtter »tredje halvleg«, når man dyrker idræt, hvor sociale fællesskaber også understøttet. At rigtig mange foreningsbrugere, men også skoleelever fra Søndersøskolen skal opleve det, som Kim Mikkelsen beskriver er derfor ikke i orden, siger Tine Hessner, formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt.

- I forbindelse med budgetvedtagelsen i år, blev der bl.a. besluttet en omorganisering af kommunes bygningsservice, så der ikke er én fast pedel, men et korps der skal hjælpe hinanden på tværs af faciliteter. Denne organisering er ved at være på plads og skulle gerne sikre, at vi på sigt ikke oplever sådanne problemer. I mellemtiden har jeg bedt forvaltningen tage hånd om de nævnte problemer, så vi hurtigst muligt kan forbedre oplevelsen for de mange daglige brugere, siger Tine Hessner.