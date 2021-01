Farum OK arrangerer fortsat weekendløb.

Søndagsmotion i en coronatid

Farum OK har afviklet søndagsmotion siden 2015 og end ikke coronaen stopper den aktivitet.

- Vi sætter baner op i Nørreskoven med start fra dybendalsstien (ved grillpladsen), og du kan løbe både lørdag og søndag. I 2021 bliver det i et coronatilpasset og et noget mere elektronisk format, end vi har prøvet før, fortæller Klaus Nielsen fra Farum OK.