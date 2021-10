Se billedserie Jubel over den gode nyhed fra Paris. Bakaos er tildelt en sølvmedalje af et franskakademi. Foto: B Ursin.

Sølvmedalje til kaos-kunstner

Furesø - 05. oktober 2021 kl. 07:55 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Furesø: Det er ikke så underligt, hvis naboerne på Ny Vestergårdsvej har set en kunstner gå rundt med armene over hovedet og et smil fra øre til de sidste par dage.

For her i weekenden fik Barbara Kaad Ostenfeld en fantastisk besked om, at det akademiske samfund "Arts-Sciences-Lettres i Paris har tildelt hende en sølvmedalje for sidste års udstilling i Paris.

Barbara levede op til kunstnernavnet, for det blev lidt kaos.

- Jeg skulle have været i Paris og modtage diplomet et farligt fint sted i Paris, i lørdags, men min invitation var gået tabt et eller andet sted. Så der stod jeg i mit midlertidige galleri i Lyndby Storcenter, som jeg var ved at pakke ned, mens min lydløse mobil kimede på livet løs, fordi en rumænsk kunstner forsøgte at få fat på mig for at høre. hvor h...... jeg var henne. For jeg skulle være i Paris. Til sidst endte hun med at sende mig beskeder på Messenger: "Du har vundet sølvmedalje fra ASL. Jeg har diplomet her hos mig. Hvorfor er du ikke i Paris nu? Du skulle være her til ceremonien." Jeg blev vældigt overrasket. Jeg anede ikke at ASL (Akademiske Samfund Arts-Sciences-Letters, Paris) havde valgt at anerkende mit kunstneriske arbejde ved at tildele mig en sølvmedalje, fortæller Barbara Kaad Ostenfeld, som egentlig troede, at hun var blevet sorteret fra.

- Da jeg sad i min fuldt pakkede røde kassevogn i Lyngby Storcenters kælder, begyndte jeg at forstå, hvad det var der lige var sket. Jeg blev så rørt og overvældet. Jeg hylede hele vejen hjem fra Lyngby Storcenter til Ny Vestergårdsvej i Værløse. Jeg var nærmest ved at få krampe i pandeområdet mellem øjenbrynene, siger Barbara Kaad Ostenfelt.

Dagen efter blev det endnu bedre, da en repræsentant for akademiet i en telefonsamtale oplyste, at nye ansøgere normalt starter med at få tildelt bronze og herefter tin, men at Bakaos var gået direkte til sølv. Længere ude i horisonten er det muligt at komme videre til forgyldt sølv, guld og platin.

- Tænk at sådan en tegnetosse som mig fra Furesø har fået denne anerkendelse. Det er surrealistisk. Jeg tegner jo bare, siger Barbara Kaad Ostenfeld.

Kvinden bag Bakaos har altid følt sig anderledes og forkert. Derfor er anerkendelsen som kunstner noget helt specielt.

- Jeg har altid følt mig forkert og anderledes. Jeg passede bare slet ikke ind i en almindelig folkeskole. Jeg kunne lide formning, musik og dansk. Skolen var kedelig og uinspirerende. Måske netop derfor sad jeg altid og dagdrømte. Min fantasi har aldrig fejlet noget. Og jeg er mere interesseret i meningen med livet og filosofiske spørgsmål, end procentregning. I dag handler det vigtigste i min kunst om, at vi skal yde omsorg for hinanden, og at forskelligheder er godt. At vi ikke alle skal kunne det samme, eller se ens ud. At det er forskelligheder, der gør verden til et spændende sted at være. At vi er gode nok som vi er hver især, fortæller Barbara Kaad Ostenfeld.