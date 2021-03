Se billedserie Fotokunsteren Sofie Pihl Carrara stiller op for Socialdemokratiet. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Socialdemokratiet stiller med 21 kandidater

Furesø - 01. marts 2021 kl. 11:57 Kontakt redaktionen

FURESØ: Socialdemokratiet i Furesø holder opstillingsmøde mandag aften, men allerede den 23. februar kunne man på partiets hjemmeside læse, hvem der stiller op.

21 kandidater har været igennem kandidatsamtaler og vil mandag aften få mulighed for at holde en tale for medlemmerne af partiforeningen i Furesø Kommune, når der holdes opstillingsmøde via Zoom.

Borgmester Ole Bondo Christensen blev allerede i august genvalgt som spidskandidat, men rækkefølgen på de øvrige 20 kandidater afgøres ved en afstemning i partiforeningen. Først sidst i marts måned står det klart, hvordan kandidaterne har klaret sig ved denne afstemning.

Hvor man ved de forrige valg stillede op på partiliste, blev det i august besluttet at ændre opstillingsform til sideordnet opstilling.

Partilisten har ved de sidste to valg sikret nummer to og tre på listen valg til byrådet, men denne gang handler det altås udelukkende om antallet af personlige stemmer.

Fra den nuværende byrådsgruppe på ti socialdemokrater har kun en enkelt valgt ikke at genopstille. Det er formanden for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen.

Viceborgmester Preben Sandberg Pettersson genopstiller. Det gælder også udvalgsformændene Matilde Powers, Lene Munch-Petersen, Bettina Ugelvig Møller, Hasan Yilmaz samt de menige byrådmedlemmer Lene Bang, Niels Bjerre Degn og Muhammed Bektas.

Fra sidste valg er der gensyn med Eddi Meier fra Jonstrup og restauratør Deniz Celal Kilic. Dertil kommer to partihoppere, tidligere byrådsmedlem for Radikale Venstre, Helle Katrine Møller samt Katarina Ritz, som for fire år siden stillede op for Alternativet.

De sidste otte kandidater er helt friske ansigter. Formanden for Værløse Almennyttige Boligselskab, Niels Teinhart, har meldt sit kandidatur. Dertll kommer en række personer med tilknytning til skolebestyrelser, Rasmus Dahl og Karin Alsø er formand henholdsvis formand for Lyngholmskolens bestyrelse og næstformand for Stavnsholtskolens bestyrelse. Sofie Pihl Carrara og Sussy Sara Hasle Hansen sidder i skolebestyrelserne for Søndersøskolen og Ll. Værløse Skole.

Susan Engstrøm er sygeplejerske og ansat ved Plejecenter Svanepunktet. Christina Iversen er jurist og Peter Arentzen repræsenterer Farum Nord på kandidatlisten.

