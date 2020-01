Den socialdemokratiske viceborgmester Preben Sandberg Pettersson er ikke enig med sine partikollegaer i Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokrater holder Undergrundens skæbne i deres hænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokrater holder Undergrundens skæbne i deres hænder

Furesø - 24. januar 2020 kl. 10:03 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet i Furesø har tradition for at holde partidisciplinen og stemme ens i byrådssalen, selvom der måtte være uenigheder i gruppen.

Det princip bliver for alvor udfordret, når sagen om fortsættelse af det kommunale tilskud til Egnsteatret kommer i byrådet næste onsdag.

De to S-medlemmer af Udvalget for Kultur, Fritid & Idræt, Niels Bjerre Degn og Muhammed Bektas stemte for at stoppe tilskuddet, da sagen blev behandlet i udvalget og dermed var der flertal sammen med Venstre. Udvalgsformand Tine Hessner (RV) benyttede standsningsretten og fik sagen sendt videre til byrådet.

Og så var det, at viceborgmester Preben Sandberg Pettersson pludselig gav sin mening til kende på Facebook.

- Jeg mener, at vi skal fastholde den profesionelle lokale kultur. Vi må erkende at public service og offentlig finansiering er afgørende for at holde gang i det lokale teater, kunst og musik udbud, for at bevare det lokale kulturfællesskab, vores lokale historie og sammenhængskraft, sprog og gode berigende menneskelige oplevelser, der gør det værd at være til. Folket vil have både brød og skuespil. Derfor vil jeg bevare Egnsteatret Undergrunden, der er har et stort publikum, men i en ny moderniseret form, som foreslået af teaterbestyrelsen, hvor jeg selv er medlem. Det er bare min mening, skrev han på sin Facebookprofil.

Partikollegaen Henrik Poulsen erklærede sig fuldstændigt enig i en kommentar til opslaget.

- Kære Preben - helt, helt enig. Kulturen er presset. Store kulturoplevelser - teater, kunst, musik - der ikke klarere sig på markedsvilkår, eller som ikke alle opsøger, mistænkeliggøres. Kultur er også stor kunst, professionel kunst, der ikke har andet formål end at berige os, udfordre os. Egnsteatret Undergrunden lægger en standard, der imponerer; det har været i fortsat udvikling fra starten og skaber stor glæde for dem, der overværer deres mange opførelser - fra cabaret over dialogteater til opera for folket i lommeformat, lød det fra Henrik Poulsen.

Til gengæld står det klart, at Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer for at tilskuddet stoppes.

- Liberal Alliance har hele tiden ment, at vi ikke disponerer vore penge til kultur og idræt godt, ved at bruge så meget på et egnsteater. Det er så få der bruger det, og mange gode alternativer på ved mod København. Vi ser hellere kommunens bidrag til egnsteateret brugt på andre områder inden for kultur- og idræt, siger Ole F. Holleufer, byrådsmedlem for Liberal Alliance.

DFs Carsten Svensson er på linje.

- DF i Furesø, ser med tryghed , frem til at vi i fællesskab med det øvrige byråd, får omfordelt de midler, undergrunden hidtil har slugt. Idrætsforeningerne og folkeoplysningen, kan bruge midlerne, til langt flere børn og borgeres gavn.

Enhedslisten vil bevare Undergrunden.

- Jeg går ind for at bevare Undergrunden indtil videre. Skulle det vise sig, at staten ikke vil støtte med egnsteatertilskud, har vi en ny situation, som vil gøre, at vi skal overveje vilkårene til den tid. Men at lade være med at søge om at forlænge statstilskuddet virker helt tosset. Jeg synes i hvert fald ikke, at vi på forhånd skal sige nej tak til over en mio. kr. om året til kultur i Furesø og omegn, siger Øjvind Vilsholm.

Konservative og Radikale Venstre vil bevare Undergrunden.

Dermed er der seks stemmer for at stoppe tilskuddet og fem for at fortsætte det.

Under alle omstændigheder vil de ti socialdemokratiske byrådsmedlemmer sidde med de afgørende stemmer. Uanset om partidisciplinen opretholdes eller ej.