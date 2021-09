Social Grill åbnede for et år siden på Værløse Bymidte, hvor der bliver solgt gourmet-grillmad og holdt mange aktiviteter. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Social Grill vil åbne i Farum

Spisestedet har søgt om at åbne en pavillon ved Akacietorvet, men først skal sagen i nabohøring. 'Det er et sted med potentiale,' siger indehaver Morten Christensen

Sidste efterår rykkede spisestedet Social Grill ind på Bymidten i Værløse, hvor det med en central placering har været med til at skabe mere liv til de handlende. Og nu er der endnu en Social Grill på vej, og den skal ligge på Akacietorvet i Farum, hvis ellers der er opbakning fra naboerne.

Sagen var på dagsordenen til udvalgsmødet for natur, miljø og grøn omstilling i sidse uge, hvor det blev besluttet at sende udlejningen i nabohøring i 14 dage. Herefter skal sagen behandles påny. Forvaltningen havde ellers lagt op til, at udvalget skulle give borgmesteren og forvaltningen mandat til at forhandle og indgå en lejeaftale med Birkegrillen ApS, som er selskabet bag Social Grill. Men udvalget traf en anden beslutning.

Midlertidig leje "Vi synes retfærdigvis, at det skal ud i nabohøring, selvom det er en midlertidig ordning. Det vil komme til at tiltrække flere folk, og det er godt, men naboerne kan have noget at sige," siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

Hun fortæller dog, at der er politisk opbakning til en Social Grill på Akacietorvet.

"Vi vil gerne have, der sker noget, især i den ende af Farum Hovedgade. Det vil også skabe et møderum, der ligger op til mere end et spisested," siger hun.

Det er Birkegrillen ApS, der har henvendt sig til Furesø Kommune om at leje et grundareal på 60 kvadratmeter til en salgspavillon, der skal ligge ud for bygningen, der tidligere har huset en Aldi. Den årlige leje er ifølge et notat fra kommunen sat til 6.000 kroner årligt og er tidsbegrænset til 24 måneder, da det passer til ejeren af Akacietorvet 2's ønske om ombygning, står der.

Går efter børnefamilier Ejeren af Birkegrillen ApS, Morten Christensen, fortæller til Furesø Avis, at netop Akacietorvet passer godt til deres profil.

"Det er et hyggeligt sted med et potentiale, der ikke bliver udnyttet. Det er et stort parcelhuskvarter, og børnefamilier er vores kernemålgruppe. Vi vil gerne være meget lokale, og derfor vil vi også hellere ligge her end ved Farum Bytorv, hvor der også kommer mange udefra. Vi vil gerne være kendt for gourmet-mad men også for det sociale, og vi vil gerne gøre en positiv forskel," siger han.

Ligesom i Værløse skal det være et sted med mange gratis aktiviteter som for eksempel børnedisko, julemandens værksted eller skattejagt. Det var i 2019, at Morten Christensen åbnede det første spisested, som er Birkegrillen i Birkerød, og da han ikke kunne genbruge samme navne andre steder, blev det i stedet til Social Grill. Han har nu syv åbne spisesteder, og hvis alt går vel , håber Morten Christensen, at der kan stå en Social Grill i Farum klar omkring årsskiftet. Han vil dog ikke glæde sig for tidligt.

"Der er lang vej igen, og der skal først søges byggetilladelse. Men vi er klar på at rykke hurtigt," siger han.

Det afskrækker ikke Morten Christensen, at der er tale om en midlertidigt lejeaftale, der udløber efter et år.

"Jeg håber, at vi gør det så godt, at vi får lov til at blive, selvom der er en tidsbegrænsning. Vi går ind i det for at blive i Farum på den lange bane," siger han.