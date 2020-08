Se billedserie Pop Up-stedet Social Grill har overtaget Waldes Pavillon, men Furesø Kommune har sideløbende sendt området i udbud.

Social Grill overhalede caféudbud indenom

Furesø - 11. august 2020 kl. 09:48 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de seneste år er det ene spisested efter det andet skudt frem på Værløse Bymidte.

Denne sommer bød også på nyskabelsen Social Grill.

Pavillonen på Den Røde Plads blev i sin tid etableret som erstatning for en pølsebod på Læssevej. Den fik navnet Waldes Pavillon efter pølsemanden Walde. For godt og vel 15 år siden skiftede den ejer, men navnet forblev det samme i folkemunde. Her til sommer blev pavillonen forvandlet til Social Grill. Et pop-up spisested som i forvejen har afdelingen i Sorgenfri og Bagsværd.

- Vi vil helst ses som et minikulturhus og et forsamlingssted for de lokale borgere, fortæller Sophia Bardrum, der er kommunikationsansvarlig.

Det er ikke sikkert, at Social Grill kan blive liggende i pavillonen, for Furesø Kommune har sat gang i et udbud.

I vinters fik Furesø Kommune færdiggjort arbejdet med den nye bypark, som skulle forskønne Den Røde Plads og indbyde til at stoppe op mellem indkøbene og drikke en kop kaffe. Byparkens prislap lød på 2 mio. kr. I den forbindelse var der flere som foreslog, at stedet er oplagt til en større café.

- Der har fra flere sider været forslag om en større café i byparken. Det er stadig en mulighed, men det forudsætter en ny lokalplan, og at der kommer et konkret bud på at etablere den, lyder det fra Claus Torp, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune.

Selve lejemålet er udbudt her https://www.furesoe.dk/media/9180/udlejening-af-bymidten-42a.pdf

Det forventes at Furesø Byråd skal behandle emnet i august-september måned.

- Målet med annonceringen har været at få en ny lejer, som vil medvirke til at skabe liv og aktiviteter, der kan trække folk til Bymidten. Valget af lejer forventes at blive udvalgsbehandlet i august og afgjort på byrådsmødet 2. september. Desuden ønskes servering af mad, hvor niveauet kan løftes fra klassisk fastfood til gourmet fastfood. Sideløbende er forvaltningen bekendt med, at den nuværende lejer har overdraget sin pavillon mv. til Morten Christensen, der ønsker at skabe en "kulturcafé" rettet mod hele familien og samlet omkring sociale aktiviteter og udeservering, forklarer Claus Torp.

- Der er ikke fra kommunens side indgået en lejekonktrakt med Social Grill. Ejeren af Social Grill er naturligvis bekendt med udbuddet og den forestående politiske behandling af sagen, lyder det videre.

Skulle det lykkes at få en café op at stå ved Waldes Pavillon, så bliver det uden konkurrence fra Posthusgrunden. Et rygte har længe placeret en moderne café på hjørnet af den snart indflytningsklare bygning, men sådan bliver det ikke.

- Nej, der kommer ingen café. Hele erhvervsarealet er solgt eller udlejet primært til sundhedssektoren, siger Allan Thomsen, som er en de økonomiske bagmænd bag posthusprojektet.