Alt tyder på, at Social Grill kan fortsætte sine aktiviteter på Værløse Bymidte. Beslutningen skal dog bekræftes af Furesø Byråd den 2. september.

Social Grill ligner en vinder

I sidste ende er det op til Furesø Byråd at beslutte, hvem der fremover kan drive forretning i pavillonen på Værløse Bymidte.

I juli måned skete der et nyt lejerskifte, idet Morten Christensen etablerede endnu en filial af Social Grill. Sideløbende har ejeren, Furesø Kommune, sendt pavillonen i udbud. Der er kommet to bud. Det ene fra Morten Christensen om at fortsætte Social Grill. Det andet kommer fra Hamid Biglari, som vil servere mad og kaffe fra pavillonen.