Se billedserie Borgmester Ole Bondo Christensen og direktør i Freja ejendomme Karen Mosbech klippede snoren. Foto: Allan Nørregaard

Snoren klippet til Sydlejren

Furesø - 11. september 2020 kl. 17:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag blev Sydlejren på Flyvestation Værløse - Danmarks måske mest eksperimenterende og varierede erhvervs- og boligområde - indviet. Forsvaret forlod Flyvestationen for godt 15 år siden, og med Freja ejendomme og Furesø Kommune som primus motor har området siden 2013 gennemgået en gennemgribende forandring. De gamle Nato-pigtrådshegn er hevet ned. Flyhangarer er bygget om. Nye boliger er kommet til. I dag udgør den tidligere flyvestationen en smeltedigel af spændende virksomheder, varierede boligområder og fantastiske muligheder for sport- og fritidsaktiviteter.

Da Ole Bondo Christensen (S), borgmester i Furesø Kommune, fredag d. 11. september officielt indviede den ca. 75 hektar store Sydlejren i Flyvestation Værløse, markerede det en milepæl i udvikling af den gamle flyvestation i de smukke naturomgivelser i Furesø Kommune.

Med et areal på størrelse med Eremitagesletten og den oprindelige, 3 kilometer lange landingsbane som centrum for livsudfoldelser under åben himmel, har Sydlejren på få år markeret sig som Danmarks måske mest eksperimenterende og varierede bolig- og erhvervsområde. Her står det stærke fællesskab i centrum, bedst eksemplificeret ved etableringen af Fælleshuset i hangar 3, flere bofællesskaber og muligheder for rekreative aktiviteter i storslået natur.

En del af området står i dag færdigt, mens der bygges andre steder. Søer, stier og veje er anlagt, nye boligprojekter tager form og mange nye beboere er allerede flyttet ind. Filmhusene består af 38 rækkehuse, og for nylig blev de tildelt den internationale landskabspris, Landzine International Landscape Award 2020. Bofællesskabet Mageløse består af 29 ejerboliger og et stort fælleshus i det gamle kontroltårn. Et projekt, der er med i kapløbet om årets Byplanpris. Hangarhusene og Filmhusene er svanemærkede rækkehuse, som er under opførelse i flere etaper, og endelig forventes bofællesskabet Staldhusene med 42 boliger og et fælleshus at stå færdigt i 2022. Officershusene og Bringegårdene opføres i ét og to plan med udsigt til skov og enge. En DGNB guld-certificeret børneinstitution til området yngste beboere bliver indviet i december måned. Blandt bygherrerne er REKA, NREP og Bonava. Det forventes, at Sydlejren i alt vil rumme ca. 430 boliger om ganske få år.

- Det har været en spændende proces, hvor vi har arbejdet på at bevare naturen, samtidig med, at vi har villet udvikle området nænsomt, bæredygtigt og rekreativt. Flyvestationen er til glæde både for de kommende beboere og besøgende. Fra dag 1, da vi lagde det ugæstfri pigtrådshegn ned og offentligheden fik adgang, har der været en begejstring uden sidestykke for dette unikke område. Her er store vidder, højt til himlen og drømmene og nye ideer kommer til én helt ubesværet, når man går rundt herude, siger Ole Bondo Christensen.

Karen Mosbech, adm. direktør i Freja ejendomme siger:

- Med indvielsen af Sydlejren kan vi se tilbage på en virkelig vellykket proces, hvor det tætte samarbejde over flere år med Furesø Kommune, investorer, arkitekter, beboere, naboer og foreninger er gået op i en højere enhed. Resultatet er et enormt ambitiøst boligområde, der på fornemste vis har inkorporeret områdets fortid som flyvestation og genanvendt både F-16 shelters, gamle hangarer, kontroltårn og kilometervis af landingsbane. Det er blevet til et område, der ikke rigtigt kan sammenlignes med noget andet sted, og hvor beboere, foreninger og virksomheder i fællesskab er i gang med at skabe et helt særligt og attraktivt miljø.

Samtidig med indvielsen åbnede også udstillingen, 'Jonstrup -fra boplads til by. En historie hugget i sten' af billedhugger Olav Johannisson. Her fortæller han områdets historie i en tidslinje fra istiden og frem til i dag, mejslet ind i 21 sten, der er gravet frem i forbindelse med udviklingen af området. De 21 fortællesten suppleres med QR-koder, forklarende tekster og kort.

Projektgruppen bag består af folk fra Jonstrupsamlingen, Værløseegnens Historiske Forening og Jonstrup 89. Furesø Museum har hjulpet med gode råd, og finansieringen på kr. 100.000, kom fra Freja ejendomme, Furesø kommune, Fonden for Oldtidsstier og Jonstrup 89. Projektet så dagens lys i september 2019.