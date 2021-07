Se billedserie Designforslag til Furesø Skatepark, der skal ligge ved Perimetervej mellem Hangar 2 & 3. Illustration: Furesø Skatepark

Snart i mål: Furesø Skatepark får stor donation

Realdania Underværker giver en million kroner til etableringen af en skatepark på Flyvestationen. Nu er der ikke langt fra første spadestik

Furesø - 07. juli 2021 kl. 10:15 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Planerne om at etablere en skatepark på Flyvestation Værløse tog forleden et stort hop fremad. De frivillige ildsjæle bag projektet har nemlig fået en million kroner i støtte fra Realdania, som er en tredjedel af, hvad det koster at anlægge banen.

Foreningen er derfor ikke langt fra målet, da de i forvejen har fået tilsagn fra Furesø Kommune om, at kommunen vil betale halvdelen af etableringsomkostningerne på tre millioner kroner, hvis de selv finder resten.

Derudover har Furesø Skatepark indsamlet over 60.000 kroner ved hjælp af crowfunding fra borgere og lokale erhvervsdrivende.

Reddet på målstregen Næstformand Eddi Meier fortæller, at de nu kun mangler lidt over 300.000 kroner for at kunne sætte gang i byggeriet.

"Vi venter stadig på svar fra flere fonde i løbet af sommeren, og vi håber også, at flere af Værløses virksomheder eller butikker på Bymidten vil byde ind og støtte os det sidste stykke. Målet er, at der bliver stukket en spade i jorden senest i begyndelsen af november, så banen kan stå klar næste forår," siger han.

Det var dog lige før, at foreningen blev snydt for millionen, da projekterne skal have mindst 500 likes på Realdanias hjemmeside underværker.dk for at gå videre i processen. Det fandt foreningen først ud i sidste øjeblik.

Nutidens skøjtebane "Vi fandt ud af det tre dage før, fristen udløb. Mandagen før lagde vi derfor et opslag op på Facebook, og allerede om tirsdagen havde projektet fået over 700 likes. Hvis vi ikke havde lagt det på Facebook, så tror jeg ikke, at vi var gået videre, så derfor siger vi mange tak til alle, der likede," siger Eddi Meier.

Arbejdet med at få etableret en skatepark begyndte for fire år siden, og foreningens formand Rasmus Bogø var idémanden og siden støttede fire andre ildsjæle op om projektet.

"Han er vores indpisker, der holder os til ilden, når det ser trist ud, for der har været bump på vejen," siger Eddi Meier.

Han har selv rundet de 70 år, og hans rolle er især at presse på hos politikerne. Eddi Meier, der bor i Jonstrup, sammenligner en skatepark med skøjtebanerne fra sin egen barndom.

"Dengang lavede kommunerne skøjtebaner om vinteren. Det minder meget om det, fordi det er selvorganiseret, og det var det, der tændte mig. Det er samtidig en udfordrende sport uden at være konkurrencemindet, og som tidligere lægemiddelforsker ved jeg, at det er afsindig vigtigt, at man som ung kommer ud og rører sig, da det er med til at forebygge livsstilssygdomme. Hvis man ikke lige har et godt boldøje, så er der noget for den type unge," mener han.

Realdania har i alt uddelt donationer på 12 millioner kroner fordelt på 18 projekter landet over. Indsamlingen til Furesø Skatepark kan findes på gofundme.com.