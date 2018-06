Smugkig på ny daginstitution

- Det kan synes som lang tid, så derfor er det ekstra dejligt, at man nu kan begynde at se konturen af den færdige bygning. Ikke bare i horisonten, men lige her på byggepladsen, hvor vi står i dag, sagde borgmester Ole Bondo Christensen (S) ved rejsegildet.

- Alle børn i Furesø skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de gennem hele opvæksten møder dygtige og professionelle medarbejdere og udfordringer, der bidrager til deres karakter-dannelse. Vi har en stærk ambition om at vores børn og unge skal trives og udvikle og sig. De skal møde dygtige voksne og de skal un-derstøttes i at blive nysgerrige på livet. Og her i Farum Nordby er naturen altid nærværende. Det gælder i høj grad også for det nye børnehus. Vi har Lillevangskoven lige derovre, og i nærområdet er der også masser af højt græs og vandhuller fyldt med kryb og kravl, som man kan undres over og studere. Ligesom fuglelivet i de mange bevarede træer er intakt. Naturen er også indtænkt i arkitekturen, så den kan nydes indefra gennem de store panoramavinduer i grupperummene. Når børnene altså ikke lige er ude og lege i de nye legemiljøer, som vi er i gang med at etablere.