Sådan så valgdeltagelsen ud i Furesø til det seneste kommunal-og regionsvalg.

Sms'er og rollemodeller kan få flere unge til at stemme til kommunalvalg

Færre unge i Furesø stemmer til kommunalvalg sammenlignet med resten af landet. Det vil kommunen lave om på

Der er nu under et år til kommunalvalget næste år, og derfor er der allerede forberedelser i gang hos kommunerne. Tal fra kommunalvalget i 2017 viste, at Furesø-borgerne er mere flittige til at stemme end landsgennemsnittet, og den højeste stemmeprocent findes blandt de 70-79-årige, hvor 86,3 procent afleverede deres stemme i 2017.

Til gengæld halter de unge mellem 22-29 år efter i statistikken, da de stemmer i mindre grad end på landsplan. I denne aldersgruppe var det under halvdelen, 47 procent, der stemte til sidste kommunalvalg mod 54 procent på landsplan.

Samme tendens gælder dog ikke førstegangsvælgerne på 18 år, hvor 81 procent valgte at stemme mod 75 procent på landsplan.

Sms'er på dagen

I Furesø Kommune er der nu planer om at lave en kampagne, der er særligt målrettet de unge op til næste års valg. Ud over kanaler som sociale medier, plakater og historier i pressen nævnes sms'er eller breve i e-boks i forvaltningens notat til politikerne.

"Undersøgelser fra tidligere valg viser, at sms'er på valgdagen eller dagen før til udvalgte grupper kan øge valgdeltagelsen signifikant for den gruppe. Det samme kan et brev via E-boks op til valget," står der i notatet.

Et andet forslag er, at rollemodeller kan få flere til at stemme, og derfor er det planen, at inddrage Ungepanelet og Ungdomsskolen i arbejdet med at nå de unge.

Emnet var på dagsordenen til det seneste møde i Økonomiudvalget, og ud over kampagne mod unge planlægges der også kampagner målrettet indvandrere, efterkommere og ledige, der alle har vist en lavere valgdeltagelse.

En undtagelse er dog Furesø-borgere med tyrkisk baggrund, hvor 69 procent stemte til seneste kommunalvalg. Det er 20 procent mere end landsgennemsnittet for samme gruppe. Et forslag til disse grupper kan ifølge forvaltningen være at sende en valgbus ud, så det bliver lettere at brevstemme.

Rollemodeller

I forhold til de ledige, indvandrere og efterkommere, er det meningen, at Integrationsrådet, Jobcentret og Frivilligcentret skal med på banen. Nogle af idéer fra seneste valg kan dog genbruges, skriver forvaltningen.

"Integrationsrådet havde en vellykket kampgane i 2017 med to sofaer, der flyttede rundt i byen. På baggrund af søgte midler havde de flyers og en roll up med kendte borgere med kendte borgere med anden etnisk baggrund. De oplevede, at flyers og Roll-ups tiltrak manges opmærksomhed med et: "Ham/hende kender jeg!" - så var isen brudt for at komme i kontakt med den forbipasserende," står der i notatet.