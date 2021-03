Ved fælles indsats er det lykkedes bestyrelse, personale og beboere i Boligafdeling Espebo at få lukket ned for smitteudbruddet på Ryetvej. Foto: Mikkel Kjølby

Smitteudbrud i boligafdeling er lukket ned

Furesø - 08. marts 2021

Incidenstallet i Furesø Kommune har den sidste uges tid været for nedadgående efter den pludselig stigning forrige mandag. Nærmere undersøgelser viste, at smitteudbruddet var centreret omkring Boligafdeling Espebo på Ryetvej i Værløse.

Afdelingsbestyrelsen og Værløse Almennyttige Boligselskab iværksætte lynhurtigt en række tiltag, som kulminerede med etablering af et midlertidigt testcenter i fælleshuset fra onsdag til søndag. Alene den første dag valgte 83 borgere at lade sig teste i Espebos fælleshus.

Indsatsen ser ud til at have gjort nytte. I hvert fald oplyser Furesø Kommune, at der siden den smitteudbruddet den 25. februar kun er konstateret yderligere tre smittetilfælde i området. I alle tre tilfælde er der tale om børn, som bor sammen med forældre, der i forvejen var smittede. Der er indtil videre ikke fundet smittetilfælde udenfor de familier, som var med i den første bølge af smitte i Espebo.

- Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere at smitten ser ud til at være faldet til ro i Espebo, siger Niels Teinhart, formand for Værløse Almennyttige Boligselskab.

Han er især stolt af personalets indsats. En af de første smittede var ejendomsfunktionær, og smitten kunne potentielt være spredt til andre boligafdelinger, men det skete ikke takket være de protokoller, som ejendomsleder Ole Nissen havde udarbejdet.

- Jeg vil godt benytte chancen til at takke Espebos bestyrelse, og ejendomskontoret for den hurtige og relevante indsats. Andre boligområder bokser med smitte, der stiger - i Espebo er det faktisk lykkedes at få lukket udbruddet meget hurtigt. Primært på grund af Ole Nissen, hans medarbejdere og beboerne i området, lyder det fra Niels Teinhart.

