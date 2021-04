Smertensbarnet Hangar 3 er endnu ikke forløst

Midt i det hele finder man Hangar 3. Den 2000 kvadratmeter store flyhangar skulle efter planen være afleveret som fælleshus for grundejerforeningerne i Sydlejren for to år siden. Men fødslen af det store projekt med sportshal, aktivitetsrum, festhangar og sågar et atrie.er ikke gået efter planen.

Entreprenøren Strømberg & Sahl vandt opgaven med at udvikle Steenberg Archictects prospekt, men den 8. juni 2019 meddelte Statstidende, at: Strømberg & Sahl A/S - nu Selskabet af 23/7 2019 A/S - er under konkursbehandling.