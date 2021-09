Se billedserie Så er den gal igen. En bus passerer vejbumpet ved Poppel Allé, og beboerne i nabohusene får en rystetur. Furesø Kommunes forvaltning kommer med en anbefaling den 9. september, Beboerne ved Skovbovænget håber på, at selve vejkassen kan blive udskiftet. Foto: Mikkel Kjølby

Små jordskælv fra Plørestiens afløser ryster naboernes huse

Furesø - 05. september 2021 kl. 10:58 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Efterhånden som Hareskovby voksede, blev det nødvendigt med en rigtig vej på stykket fra Skovmose Allé hen til Hareskov Kirke. Der gik allerede en sti. I folkemunde blev den kaldt Plørestien. For i dette område var der gravet tørv under 2. verdenskrig. Plørestien førte hen til Kirkestien, som også var en mudret fornøjelse. I 1950´erne blev stierne asfalteret og blev omdøbt til Skovbovænget.

70 år senere lever naboerne med resultatet af en dårlig anlagt vej. Når busserne kører forbi, ryster det så glassene klirrer i Susanne Bersås hus. En stor gruppe af naboerne er gået sammen. De frygter for sætningsskader på deres huse.

- Det er jo et gammelt tørveområde, som bare er blevet asfalteret. Der er aldrig bygget en vejkasse op. Med årene er det blevet en gennemkørende vej med tung trafik. Det sætter mosejorden i svingninger, så det runger inde i husene, siger Susanne Berså.

Naboerne henvendte sig til kommunen tilbage i 2007, og der har været gjort forsøg på at udbedre generne gennem asfaltering og trafikdæmpning, men lige lidt har det hjulpet. I 2013 blev der etableret et bump ved Lindevej. Det er fjernet igen.

- Det er det første, man mærker om morgenen, når man vågner, kroppen spænder op ved lyden af den næste bus. I de værste af perioderne har vi hos os fået hårde slag ind i huset, det føltes som et hårdt ryk ind i huset og efterfølgende rystelser som dengang der var jordskælv. Man kan høre træværket giver sig med knæk og smæld. Rystelserne får glassene i skabet til at klirre. Det værste er, at man ved, at om lidt sker det igen, og igen og igen, og det har stået på så længe. Vi kan ikke holde til det mere, forklarer Susanne Berså.

På hjørnet af Poppel Alle/Skovbovænget finder man det bevaringsværdige hus Solbakken. Thomas Nygaard Hamann og hans familie købte huset for ti år siden og totalrenoverede det, men vibrationerne fra bumpet, der skal fartdæmpe i krydset, hvor de cyklende skolebørn drejer ind til skolen, kan allerede ses på huset.

- Huset er begyndt at slå små revner. Selvfølgelig er det et ældre hus, men vi har en formodning om, at der er en sammenhæng med rystelserne fra Skovbovænget. Vi kan primært mærke det på 1. sal. Hvis du sætter to glas ved siden af hinanden, klirrer de, når bussen kører forbi, fortæller Thomas Nygaard Hamann.

I 2019 gik naboerne sammen om at få vejen undersøgt med vibrationsmålere. Året efter blev der lavet jordboringer, som viste, at vejen er funderet på gammel mosebund, og at vejkassen ikke er bygget til tung trafiik. Rapporten fra GEO peger på løsningsmodeller som: hastighedsnedsættende foranstaltninger dog ikke som vejbump og omdirigering af tung trafik. Men den optimale løsning er der ingen tvivl om: udskiftning af vejkasse, står der i rapporten.

Der er altså et problem. Furesø Kommune bestrider det ikke. Men løsningen lader vente på sig. I mens passerer Movias busser 86 gange i døgnet, og lastbiltrafikken til og fra en række byggegrunde er også mærkbar.

- Kommunen anerkender til fulde, at det er nødvendingt at skifte vejkassen, men det er en dyr løsning, siger Thomas Nygaard Hamann. Susanne Berså supplerer:

- Det er et spørgsmål om politisk vilje.

Naboerne til Skovbovænget fik foretræde ved Udvalget for Natur, Miljø og Grøn Omstillings seneste møde. Her blev forvaltningen bedt om at udarbejde en handlingsplan. På udvalgets næste møde den 9. september vil forvaltningen komme med en anbefaling. Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) ser frem til en god løsning.

- Vi anerkender, at der er et problem. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi løser det. Naboerne kan ikke blive ved med at leve i usikkerhed, siger Lene Munch-Petersen og får opbakning fra det konservative byrådsmedlem Egil Hulgaard.

- Det er bemærkelsesværdigt, at det har taget så lang tid at få en god dialog med forvaltningen om, at der skal gøres noget. Naboerne til rystelserne skulle endda selv fremskaffe det faglige grundlag. Tænk, at det har taget 14 år at komme så langt, siger Egil Hulgaard.

Den lokale beboerforening i Hareskovby, HMB, opfordrer kommunen til at løse problemet en gang for alle.

- Det er helt uacceptabelt, at beboerne i et stort område omkring Skovbovænget skal udsættes for vibrationer. De har arbejdet tålmodigt med det i 14 år, og der har været lavet en del lappeløsninger. Nu må kommunen se at få bygget en ordentlig vejkasse, lyder det fra Anders Riiber-Høj konstitueret formand for HMB.