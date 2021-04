Jesper Rosenvinge, også kendt som Slagter Jesper på Farum Bytorv, løb afsted med titlen som 'månedens butik' i marts. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Slagter Jesper blev månedens butik: Det er personale og kunder, der får det til at lade sig gøre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagter Jesper blev månedens butik: Det er personale og kunder, der får det til at lade sig gøre

For første gang i måneder var vi forleden ude at overraske vinderen af 'månedens butik'

Furesø - 15. april 2021 kl. 10:01 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Forleden var avisen sammen med Handelsbanken Furesø igen ude på gader og stræder for at uddele prisen som 'månedens butik', og denne gang skulle vi igen forbi Farum Bytorv. Det var centrets Slagter Jesper, der var løbet med prisen, og forinden havde vi sikret os, at Jesper Rosenvinge, manden bag butikken, var til stede.

Med avisens sælger, René Rasmussen, var direktør i Handelsbanken Furesø Lonni Buch Øgard. Hun havde taget en buket med til den heldige vinder, for banken er også avisens sponsor på 'månedens butik'-projektet. Når vi har været ude med 12 priser i alt, skal vi finde 'årets butik' blandt de 12 vindere, der får en præmie på 10.000 kroner af banken.

Glad slagter Efter at være kommet indenfor i ly af blæsevejret, kunne René Rasmussen og Lonni Buch Øgard gå hen til Slagter Jesper.

"Vi har en overraskelse til dig. Du er kåret til månedens butik," sagde René Rasmussen til den glade slagter.

"Det er vildt nok. Mange tak skal I have," sagde Jesper Rosenvinge.

"Grunden til, at du har vundet, er dit store sortiment. Altid friske råvarer, smilende og imødekommende personale. Læserne sætter stor pris det," kunne Lonni Buch Øgard supplere.

"Det er alle vores kollegaer, der gør det muligt, og vi er sindssygt glade for den opbakning, vi har fået fra kunderne her i den seneste tid. Det er meget fornemt," sagde Jesper Rosenvinge, der ville finde et sted at sætte sit nye diplom op i butikken.

Denne gang kunne det lade sig gøre at møde fysisk op og overraske vinderen, hvor vi på avisen de seneste par måneder har måttet ringe folk op i stedet.

Næste vinder Hold øje med Furesø Avis' Facebookside, hvor vi inden for et par uger sætter et nyt opslag op for at finde 'månedens butik' for april.