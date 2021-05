Slagtekvæg i Brøndbys mesterskabsfest

FC Nordsjælland blev mødt af en massiv mur af buh-råb i de indledende minutter af de knap 10.000 Brøndbyfans på stadion, når de havde bolden, og holdet havde svært ved at spille sig frem på banen. Brøndby sad på spillet og havde to kæmpechancer for at bringe sig foran. Kort før pause mistede Jacob Steen Christensen bolden midt på egen banehalvdel, og Brøndby buldrede mod mål. Situationen endte med, at Lasse Vigen tordnede bolden op i nettaget til 1-0, og så stod det klart, at FC Nordsjælland ville få det svært. 2-0 blev det kort inde i anden halvleg efter en tabt duel. Nordsjællands forsvar kom til at afvente for meget, og Slimane fik god plads til at sende et fladt langskud til bag Peter Vindahl Jensen.