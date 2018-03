Muligheden for en vej fra Bringevel til Perimetervejen er et af stridsspørgsmålet, som Ny Bringe Grundejerforening bestyrelse gerne så afgjort af Planklagenævnet. Men efter to dramatiske generalforsamlinger skal klagen trækkes tilbage. Spørgsmålet er så om det går nogen forskel.

Slaget om Sydlejren raser videre

Furesø - 10. marts 2018 kl. 10:59 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Intet mindre end to ekstraordinære generalforsamlinger måtte der til, før den såkaldte Initiativgruppe tilsyneladende vandt Slaget om Sydlejren og fik pålagt bestyrelsen for Ny Bringe Grundejerforening at trække klagen over lokalplanen for Sydlejren til Planklagenævnet tilbage.

Klagen, der har potentiale til at opsætte udviklingen af Sydlejren i en rum tid, fik den såkaldte Initiativgruppe til at gå i aktion og fik samlet underskrifter ind for en at der skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 8. marts. Bestyrelsen svarede igen med at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling den 7. marts. I det man ville have opbakning til et mandat fra en generalforsamling i sommers.

I dagene op til generalforsamlingerne kastede parterne sig ud i et opslidningsslag, hvor der blev kæmpet fra dør til dør om fuldmagter.

Onsdagens generalforsamling bød på halvanden times indlæg og debat, inden det kom til en afstemning om bestyrelsens mandat.

Her kom bestyrelsen i mindretal med stemmerne 141 mod 84. Efterfølgende blev der stemt om, hvorvidt klagen over lokalplanen skulle fastholdes. Her var der 147 stemmer imod og 90 for.

Ikke desto mindre skulle medlemmerne på den igen aftenen derpå. Byrådsmedlem Ole Holleufer var ligesom den foregående aften dirigent og måtte udvise stor diplomati. Formanden Heidi Storck forsøgte at få generalforsamlingen afvist, idet et medlem af grundejerforeningen ikke havde fået besked i tide. Dette blev afvist. Efter flere forsøg på at få generalforsamlingen afvist, fik Ole Holleufer gennemført, at der skulle afvikles en skriftlig afstemning om, hvorvidt der overhovedet skulle stemmes om at tilbagetrække klagen, idet man henviste til gårsdagens afstemning. 207 stemte for dirigentens forslag, 58 stemte imod. Dermed skal bestyrelsens klage til Planankenævnet trækkes tilbage.

Det blev afslutningen på en aften, hvor beskyldninger om at være stik-i-rend-dreng og nyttige idioter for borgmesteren kom fra den ene fløj og ordet sabotage fra den anden fløj fløj frem og tilbage gennem den iltfattige luft i Kaningården. Det blev meget ophidset.

Ikke slut endnu

Og bedst som medlemmerne i Grundejerforeningen Ny Bringe har grund til at tænke: Nu er det slut. Så tro om igen.

Eddi Meier forklarer:

- Det er kun klagen til Planankenævnet fra den 30. januar, generalforsamlingerne har vedtaget skal trækkes tilbage. Klagen til Planklagenævnet fra den 28. februar over kommuneplanen, altså indsendt efter indkaldelsen til de to ekstraordinære generalforsamlinger, kunne derfor ikke behandles på de nævnte generalforsamlinger.

Så nu er spørgsmålet om bestyrelsen retter ind efter generalforsamlingernes ønsker, eller blot kører videre med klagen

- Hvis bestyrelsen ikke gør det, og det gør den næsten helt sikkert ikke, så vil det kræve indkaldelse af en ny ekstraordinær generalforsamling for at få den trukket, og det orker hverken vi eller medlemmerne. Så vi kan kun håbe på at få bestyrelsen udskiftet til den ordinære generalforsamling, der skal afholdes en gang i april. Så kan den nye bestyrelse trække den sidste klage tilbage og forhindre, at der kommer nye fra Ny Bringe, lyder det fra Eddi Meier.

I det hele taget er det et godt spørgsmål om det overhovedet batter noget, at klagen trækkes tilbage. For enkeltpersoner er allerede i gang med at indsende klagen som privatperson.

Tilbage står en splittet grundejerforening. Men hvad skete der egentlig. Hvorfor blev det så voldsomt? Her skal man nok kigge nogle år tilbage, da Heidi Storck blev ekskluderet af den socialdemokratiske byrådsgruppe pga. samarbejdsvanskeligheder. Mens Eddi Meier i dag er 2. suppleant til den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Steen Christiansen var tilstede ved begge generalforsamlinger og ryster på hovedet over forløbet.

- I bund og grund er det her et personspørgsmål. Det er tosset, at grundejerforeningen skal vikles ind i det, siger Steen Christiansen.