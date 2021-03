Skur brød i brand tidlig morgen

112 Mandag morgen kl. 05.39 blev det anmeldt, at der var brand i et skur, som lå i forlængelse af en carport. Det var på Stationsvej i Farum og politi og brandvæsen blev sendt til stedet, og klokken 05.53 kunne brandvæsnet melde, at branden var slukket. Der er endnu ikke fastslået en årsag til branden. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv