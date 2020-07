Skudlyd kom fra udstødningsrør

Torsdag klokken 22.40 indløb der anmeldelse om, at der muligvis var blevet afgivet skud mellem to biler, som kørte på Hillerødmotorvejen i sydgående retning nær Farum, idet der hørtes to-tre høje lyde og sås ild ved bagenden af det ene køretøj. Ligeledes var en person set hænge ud af vinduet med en genstand i hånden.

Patruljer kørte mod stedet og udfandt et køretøj svarende til beskrivelsen på den ene bil fra anmeldelsen. Her traf patruljerne tre mænd, som kunne berette, at de havde kørt og filmet deres kammerater i en anden bil, hvorfra udstødningsrøret havde givet flere brag fra sig. Mændene kunne også dokumentere dette via videooptagelsen.