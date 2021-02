I udstillingen 'Frejas Sal' kan man bl.a. se Camilla Berners 'Plant Collection, BKL - Two Machines used in the Brown Coal Ditches'. Pressefoto

Skovhusets nye udstillinger væver natur, kunst og kultur sammen

Årets program sætter fokus på natur og samtidskunst

Furesø - 15. februar 2021 kl. 08:43 Kontakt redaktionen

Skovhuset lancerer nu sin nye profil med et program, hvor forholdet mellem samtidskunst og natur er husets dagsorden og skarpe fokus. Det er kunstnerisk leder Lars Grambyes vision for Skovhuset, som man i de kommende år vil bygge videre på.

"Skovhuset har med sin beliggenhed i et fantastisk naturområde et oplagt potentiale til at tage fat i vores forhold til naturen set gennem kunsten," skriver udstillingsstedet i en pressemeddelelse.

Fra Højskolesangbogen

Skovhusets udstillingsprogram er baseret på den opfattelse, at natur, kunst, kultur og mennesker er vævet sammen - at natur og kultur ikke er hinandens modsætninger, men er forbundet i et økosystem.

Programmet for 2021 består af fire udstillinger, der hver tager et tema op om relationen mellem mennesker og natur.

Otte kunstnere Udstillingerne henter deres titel fra bl.a. Højskolesangbogen, og i den første udstilling udstiller otte kunstnere fra ind- og udland værker, der bl.a. tager os med ud i skoven, viser naturen gennem mikroskopet, eksperimenterer med den i laboratoriet eller antyder dens skjulte fortællinger. jesl

Program 2021 27. marts-24. maj: 'Langt Ude i Skoven' (På opdagelse i naturen). Kunstnere: Rune Bosse, Stefanie Bühler, Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen, Tue Greenfort, Sanna Kannisto, Anders Moseholm, Marika Seidler.

12. juni-8. august: 'Frejas Sal' (Kultiverede landskaber og vilde haver). Kunstnere: Hans Op de Beeck, Camilla Berner, Gerda & Jörg Lenzlinger, Søren Martinsen, Randi & Katrine, Luzia Simons, Hartmut Stockter.

21. august-24. oktober: 'I Skovens Dybe Stille Ro' (Naturen og kunsten som et helle og et sted for refleksion). Kunstnere: Marianne Grønnow, Annette Holdensen/Jette Mellgren, Eva Koch, Susan Philipsz, Britt Smelvær, Herman de Vries.

6. november-2. januar 2022: 'Naturen, det billige skidt' (Værn om vores natur og klima). Kunstnere:, Bigert & Bergström, Jesper Dahlgaard, Olafur Eliasson, Ilkka Halso, Pipilotti Rist, Andreas Schulenburg.