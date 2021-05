Skovhuset klar med udstillingen - Langt ude i skoven

- Gennemgående for værkerne i udstillingen er, at det kan være svært at skelne mellem, hvad der er naturligt og hvad der er menneskeskabt - mennesker, kultur og natur er bundet sammen. Naturen bliver derfor lige så meget et materiale, vi kan bruge til at forstå ting omkring os som den er genstand for vores længsel efter at mærke en verden, der får lov til at være mægtig og ukontrolleret, forklarer Lene Crone Jensen.