Skovhuset er vendt tilbage med ny styrke

I april 2021 blev der valgt ny bestyrelse. Her kom Svante Lindeburg, som er direktør for Golden Days, ind som formand, Preben Sandberg Pettersson indtog igen rollen som næstformand. Bestyrelsen består derudover af Kristoffer Lindhardt Weiss (direktør Arkitektens forlag), Signe Brink Wehl (Head of arts and activism, Roskilde Festival), Berit Anne Larsen (formidlingschef Statens Museum for Kunst), Michael Knudsen (Partner i PR-bureauet Bates), og yderligere to fortsættere: Helle Katrine Møller (tidligere Furesø byråd) og Per Lausen (udpeget af Furesø byråd).