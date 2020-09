Skovhuset bliver sat i spil

- Udstillingen åbnes med et rum, der er er formet til en slags foyer. Her inviterer en stor træpuf med et lilla sæde den besøgende til at tage plads indenfor, og markerer samtidig udstillingens præmis om, at maleri lige så godt kan være et objekt eller en skulptur, som det kan gå i clinch med ting, vi kender fra hverdagen. Herfra føres man videre gennem udstillingen af iøjnefaldende aluminiumsskiver og farvede felter på væggen. Således fortsætter værkerne som en bevægelse gennem Skovhuset, sektion efter sektion, hvor hvert rum og værk indgår som del af en samlet komposition, fortæller Lene Crone Jensen fra Skovhuset.