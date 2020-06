Artiklen: Skovgården udsat for hærværk

Et cafébord og to stole, som stod på en svalegang på Aktivitetscenter Skovgården tæt på Værløse Bymidte er mellem klokken 13.00 og 17.15 onsdag eftermiddag blevet udsat for hærværk og ødelagt.